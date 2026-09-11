Prokuratura nadzoruje śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku w Kałuszynie. 15-letnia Daria zginęła na miejscu!

Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim nadzoruje śledztwo w sprawie wypadku ze skutkiem śmiertelnym w Kałuszynie.

Okoliczności zdarzenia

24 sierpnia 2026 r. o godz. 18:00 funkcjonariusze Komisariatu Policji w Mrozach dostali polecenie od dyżurnego Komisariatu skierowania się do Kałuszyna, gdzie na wysokości ul. Polnej doszło do potrącenia pieszej.

Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze Policji zastali Zespół Ratownictwa Medycznego w trakcie udzielania pomocy medycznej poszkodowanej – 15 – letniej Darii D.

- Do wypadku doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych na wysokości skrzyżowania z ul. Polną w Kałuszynie. Kierujący samochodem m-ki Skoda Octavia – 45-letni Paweł Ś. – jadący w kierunku Mińska Mazowieckiego, potrącił wchodzącą na przejście dla pieszych z prawej strony pieszą, która po uderzeniu upadła na jezdnię, a następnie została najechana przez samochód m-ki BMW – kierowany przez 28-letnią Dominikę G. i wciągnięta pod spód pojazdu. W wyniku zdarzenia piesza poniosła śmierć na miejscu. Osoby kierujące wskazanymi pojazdami były trzeźwe informuje Bartłomiej Świderski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Prokuratorskie śledztwo

Zostało wszczęte śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w Kałuszynie wypadku drogowego.

- W sprawie tej wykonane zostały już liczne czynności procesowe, w tym m.in. przesłuchano świadków, dokonano oględzin miejsca wypadku drogowego, dokonano oględzin w/w pojazdów – w tym z udziałem biegłego, uzyskano opinię dot. stanu technicznego oraz uszkodzeń w/w pojazdu powstałych w wyniku wypadku. W chwili obecnej prokurator referent zlecił przeprowadzenie dalszych czynności procesowych zmierzających do wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności przedmiotowego zdarzenia- wyjaśnia Bartłomiej Świderski.

Sprawcy wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.