Zapisz się na harcerską grę miejską ​„Ulicami Siedlec przez wieki historii”! Wydarzenie już 19 września

– W imieniu Hufca zapraszam wszystkich mieszkańców Siedlec i okolic do udziału w rodzinnej grze terenowej w sobotę, 19 września, o godzinie 15.00. Chcielibyśmy zachęcić do udziału wszystkich w naszej okolicy – rodziny z dziećmi, dziadków z wnukami, pary, małżeństwa – żebyście spróbowali razem z nami wziąć udział w harcerskiej przygodzie, spróbować czegoś nowego i razem z harcerzami przejść ulicami Siedlec, odkrywając pewne zagadki i dążąc do zdobycia skarbu. I to będzie gra, która ma zaznanie trochę zintegrować naszą społeczność harcerską i nieharcerską z mieszkańcami miasta. – mówi podharcmistrz Aleksander Panasiuk, z Hufca ZHP Podlasie w Siedlcach.

Integracji służyć będzie również piknik harcerski, który odbędzie się bezpośrednio po grze, na Skwerze im. Konstantego Domagały pod Ratuszem Jackiem. Podczas tego festynu będzie można zwiedzić stoiska siedleckich harcerzy, którzy opowiedzą o swojej działalności, zachęcając wszystkich zainteresowanych do dołączania do Związku Harcerstwa Polskiego. Do udziału w pikniku nie są wymagane zapisy, ale na grę miejską należy zapisać się do 16 września.

– Gra, która nosi tytuł „Ulicami Siedlec przez wieki historii”, będzie oparta nie tylko meandry siedleckich uliczek, ale też o historię miasta i okolic. Myślę, że warto się zagłębić w tę tematykę. A przede wszystkim będzie to możliwość spróbowania swoich sił w harcerskim wyzwaniu, w prawdziwie harcerskiej grze terenowej z zadaniami, zagadkami, pewnymi wyzwaniami, które trzeba będzie wykonać. A cała gra będzie zmierzała do odkrycia kombinacji do dwóch kłódek, które będą strzegły harcerskiego skarbu. – wyjaśnia Aleksander Panasiuk.

Gra wystartuje o godz. 15.00 spod Szkoły Podstawowej nr 3 w Siedlcach. Potrwa około dwóch godzin i zakończy się harcerskim piknikiem na Skwerze Domagały. Udział mogą brać grupy osób w dowolnym wieku, ale muszą to być co najmniej dwuosobowe zespoły z dorosłym opiekunem. Uczestnictwo jest bezpłatne, ale trzeba pamiętać o wcześniejszych zapisach! Szczegóły na stronie internetowej Hufca ZHP Podlasie: https://siedlce.zhp.pl/