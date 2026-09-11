Żubr nie tylko w powiecie łosickim ale i w sokołowskim - uważajcie na drogach!

Kilka dni temu sieć obiegły nagrania z samcem żubra, który niespodziewanie pojawił się w rejonie krajowej „dziewiętnastki” w pobliżu Sarnak w powiecie łosickim. Okazuje się, że na terenie powiatu łosickiego są już prawdopodobnie dwa żubry, bo mieszkańcy sfotografowali króla puszczy również w okolicach Kornicy i Huszlewa. W ostatnich dniach żubr pojawił się również w okolicach miejscowości Kostki – Pieńki w powiecie sokołowskim.

Żubry nie występują naturalnie na Mazowszu – budzą więc wielkie zainteresowanie.

U żubrów trwa aktualnie okres godowy, nazywany chruczeniem. Samce prawdopodobnie zapuściły się na teren województwa mazowieckiego w poszukiwaniu partnerek.

Migrację na Mazowsze ułatwia żubrom wyjątkowo niski stan rzeki Bug, która oddziela województwa mazowieckie i podlaskie.

Służby i przyrodnicy apelują do mieszkańców aby byli ostrożni kiedy spotkają króla puszczy, jest to zwierzę, które może ważyć nawet tonę.

KOMUNIKAT STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOSICACH - UWAGA NA ŻUBRY!

Na terenie Powiatu Łosickiego obserwowane są żubry, które przemieszczają się pomiędzy miejscowościami.

Prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Nie zbliżaj się do żubra.

Nie próbuj go dokarmiać ani przepędzać.

Zachowaj spokój i bezpieczną odległość.

Szczególną ostrożność zachowaj podczas spacerów, jazdy samochodem i w pobliżu terenów leśnych. Pamiętaj – żubr to dzikie zwierzę. Nie zakłócaj jego spokoju.

Żubry pojawiły się również na terenie Nadleśnictwa Chotyłów w powiecie bialskim.

A poniżej nagranie z wizyty żubra w Chłopkowie w powiecie łosickim.