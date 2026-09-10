Powiat sokołowski: Tragiczne zdarzenie nad zbiornikiem wodnym w Hilarowie

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-09-10 15:28

W środę, 9 września, w zbiorniku wodnym, znajdującym się na terenie po byłej żwirowni w powiecie sokołowskim, doszło do tragicznego zdarzenia. 17-latek, który pływał w niestrzeżonym kąpielisku w Hilarowie, na terenie gminy Sabnie, nagle zaczął tonąć. Niestety, pomimo udzielonej pomocy, chłopak zmarł.

Utonięcie
Autor: Pixabay.com Utonięcie

Ze wstępnych ustaleń sokołowskiej policji wynika, że po wejściu do wody 17-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego nagle zaczął się topić i zniknął pod powierzchnią. Nastolatek został wydobyty z wody przez strażaka Państwowej Straży Pożarnej. Następnie Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przetransportowało go do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Pomimo udzielonej pomocy, jego życia nie udało się uratować.

Obecnie policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne okoliczności tragicznego zdarzenia w Hilarowie. Rodzinie zmarłego 17-latka składamy wyrazy współczucia.

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