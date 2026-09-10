Powiat sokołowski: Tragiczne zdarzenie nad zbiornikiem wodnym w Hilarowie

Ze wstępnych ustaleń sokołowskiej policji wynika, że po wejściu do wody 17-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego nagle zaczął się topić i zniknął pod powierzchnią. Nastolatek został wydobyty z wody przez strażaka Państwowej Straży Pożarnej. Następnie Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przetransportowało go do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Pomimo udzielonej pomocy, jego życia nie udało się uratować.

Obecnie policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne okoliczności tragicznego zdarzenia w Hilarowie. Rodzinie zmarłego 17-latka składamy wyrazy współczucia.