Kolizja pojazdów na DW 803 w Żelkowie Kolonii pod Siedlcami spowodowała utrudnienia w ruchu

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI

Droga asfaltowa, mokra od deszczu, rozciąga się w prawo, delikatnie zakrzywiając się w perspektywie. Jej powierzchnia odbija blade, złotawe światło z horyzontu, tworząc jaśniejszy pas pośrodku jezdni, przechodzący w ciemniejsze odcienie szarości i granatu w stronę dolnych krawędzi obrazu. Biała linia ciągła biegnie wzdłuż prawego pobocza, a przerywana linia oddziela pasy ruchu bliżej centrum kadru. Wzdłuż drogi po lewej stronie widać czarną, metalową barierkę ochronną, za którą rozpościera się niewyraźny, ciemny krajobraz. Niebo, zajmujące górną połowę obrazu, jest zachmurzone i szare, jaśniejące w centrum, gdzie przebija się słońce, tworząc delikatną poświatę. Na horyzoncie widoczne są rozmyte sylwetki budynków i latarni ulicznych, szczególnie po prawej stronie, podkreślające miejski kontekst.