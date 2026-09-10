Kolizja pojazdów na DW 803 w Żelkowie Kolonii pod Siedlcami spowodowała utrudnienia w ruchu

– Na drodze wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Żelków-Kolonia, w rejonie autostrady A2, doszło do zderzenia trzech pojazdów. W miejscu tego zdarzenia występują utrudnienia, na razie ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia potrwają do ok. godziny. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków na drodze oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. – mówi kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.
Po nocnych i porannych opadach deszczu, które pojawiły się w naszej części regionu, lokalne drogi mogą być jeszcze śliskie. Kierowcy, bądźcie ostrożni!