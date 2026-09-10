Kolizja pojazdów na DW 803 w Żelkowie Kolonii pod Siedlcami spowodowała utrudnienia w ruchu

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-09-10 11:29

Na drodze wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Żelków-Kolonia pod Siedlcami, w rejonie przecięcia trasy z autostradą A2 zderzyły się trzy pojazdy. Na miejscu pracują służby, występują spore utrudnienia w ruchu!

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Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Droga asfaltowa, mokra od deszczu, rozciąga się w prawo, delikatnie zakrzywiając się w perspektywie. Jej powierzchnia odbija blade, złotawe światło z horyzontu, tworząc jaśniejszy pas pośrodku jezdni, przechodzący w ciemniejsze odcienie szarości i granatu w stronę dolnych krawędzi obrazu. Biała linia ciągła biegnie wzdłuż prawego pobocza, a przerywana linia oddziela pasy ruchu bliżej centrum kadru. Wzdłuż drogi po lewej stronie widać czarną, metalową barierkę ochronną, za którą rozpościera się niewyraźny, ciemny krajobraz. Niebo, zajmujące górną połowę obrazu, jest zachmurzone i szare, jaśniejące w centrum, gdzie przebija się słońce, tworząc delikatną poświatę. Na horyzoncie widoczne są rozmyte sylwetki budynków i latarni ulicznych, szczególnie po prawej stronie, podkreślające miejski kontekst.

Na drodze wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Żelków-Kolonia, w rejonie autostrady A2, doszło do zderzenia trzech pojazdów. W miejscu tego zdarzenia występują utrudnienia, na razie ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia potrwają do ok. godziny. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków na drodze oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. – mówi kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Po nocnych i porannych opadach deszczu, które pojawiły się w naszej części regionu, lokalne drogi mogą być jeszcze śliskie. Kierowcy, bądźcie ostrożni!

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