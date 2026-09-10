Co wykrycie wścieklizny w powiecie łosickim oznacza dla mieszkańców?
- Psy należy utrzymywać na ogrodzonym terenie, w kojcu lub zamkniętym pomieszczeniu – tak, aby nie mogły samodzielnie opuszczać posesji.
- Koty należy trzymać w zamknięciu. Ponadto koty muszą być szczepione przeciwko wściekliźnie – szczepienie należy wykonać w ciągu 30 dni od ukończenia przez kota 3. miesiąca życia.
- Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w zamknięciu lub na zabezpieczonych wybiegach, uniemożliwiających kontakt z dzikimi zwierzętami.
- Każdy przypadek padnięcia zwierzęcia podatnego na wściekliznę należy zgłosić.
🦊 Wprowadzono również obowiązek odstrzału lisów, które zachowują się nietypowo.
🚫 Na obszarze zagrożonym wścieklizną obowiązuje także zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt podatnych na wściekliznę. Ograniczenia dotyczą również polowań i odłowów zwierząt łownych, z określonymi wyjątkami.
📍 Obostrzenia dotyczą wszystkich mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie powiatu łosickiego.
Urzędnicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i bezwzględne przestrzeganie zaleceń służb weterynaryjnych. Wścieklizna jest śmiertelną chorobą, której można zapobiegać poprzez właściwe postępowanie i szczepienia.