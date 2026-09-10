W miejscowości Płosków-Kolonia w powiecie łosickim pojawiło się ognisko wścieklizny! Starostwo Powiatowe ostrzega mieszkańców

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-09-10 8:43

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Łosicach, w związku z wystąpieniem ogniska wścieklizny w miejscowości Płosków-Kolonia na terenie gminy Sarnaki, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łosicach wydał rozporządzenie wprowadzające na terenie całego powiatu łosickiego obszar zagrożony wścieklizną. Urzędnicy proszą o zachowanie szczególnej ostrożności, trzymanie w zamknięciu zwierząt domowych i pilnowanie terminów ich szczepień.

Agresywny lis z otwartym pyskiem i widocznymi zębami. O ognisku wścieklizny w powiecie przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Natuur Omgeving Arnhem/ Shutterstock

Co wykrycie wścieklizny w powiecie łosickim oznacza dla mieszkańców?

  • Psy należy utrzymywać na ogrodzonym terenie, w kojcu lub zamkniętym pomieszczeniu – tak, aby nie mogły samodzielnie opuszczać posesji.
  • Koty należy trzymać w zamknięciu. Ponadto koty muszą być szczepione przeciwko wściekliźnie – szczepienie należy wykonać w ciągu 30 dni od ukończenia przez kota 3. miesiąca życia.
  • Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w zamknięciu lub na zabezpieczonych wybiegach, uniemożliwiających kontakt z dzikimi zwierzętami.
  • Każdy przypadek padnięcia zwierzęcia podatnego na wściekliznę należy zgłosić.

🦊 Wprowadzono również obowiązek odstrzału lisów, które zachowują się nietypowo.

🚫 Na obszarze zagrożonym wścieklizną obowiązuje także zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt podatnych na wściekliznę. Ograniczenia dotyczą również polowań i odłowów zwierząt łownych, z określonymi wyjątkami.

📍 Obostrzenia dotyczą wszystkich mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie powiatu łosickiego.

Urzędnicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i bezwzględne przestrzeganie zaleceń służb weterynaryjnych. Wścieklizna jest śmiertelną chorobą, której można zapobiegać poprzez właściwe postępowanie i szczepienia.

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