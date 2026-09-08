Sprawdź program 18. Festiwalu Himilsbacha w Mińsku Mazowieckim! Wydarzenie potrwa od 9 do 13 września

Kim był Jan Himilsbach?

Jan Himilsbach był legendarnym naturszczykiem, aktorem, pisarzem i poetą związanym z Mińskiem Mazowieckim, gdzie spędził dzieciństwo i młodość. Jego niezwykła postać stanowi ważny element lokalnego dziedzictwa i od lat inspiruje do tworzenia wydarzenia, które poprzez kulturę i sztukę promuje miasto oraz jego związki z jednym z najbardziej charakterystycznych artystów.

Himilsbach, znany m.in. z kultowego „Rejsu” Marka Piwowskiego, pozostawił po sobie wyjątkowe dziedzictwo artystyczne i legendę, która do dziś przyciąga kolejne pokolenia odbiorców.

Festiwal Himilsbacha już po raz 18.

Jak informują organizatorzy, Festiwal Himilsbacha to pięć dni intensywnego programu artystycznego – koncertów, spektakli, projekcji filmowych, wystaw, spotkań z twórcami, warsztatów i happeningów. To przestrzeń, w której spotykają się artyści, przedstawiciele świata kultury oraz mieszkańcy Mińska Mazowieckiego.

Wśród gości i współpracowników znajdują się wybitne osobistości świata kina, literatury i muzyki, a także cenieni polscy graficy i twórcy reprezentujący różne dziedziny sztuki (Andrzej Pągowski, Maja Wolna, Lech Majewski, Wiesław Wałkuski, Bartosz Kosowski, Piotr Młodożeniec, Krzysztof Iwański). Festiwal jest dzięki temu nie tylko wydarzeniem o silnej tożsamości lokalnej, ale również rozpoznawalnym punktem na kulturalnej mapie regionu.

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W skrócie: co w programie...?

W programie 18. edycji m.in.: kino plenerowe, wręczenie Nagrody Monidło, monodram „Domówka” Soni Bohosiewicz, koncert Izabeli Trojanowskiej, projekcja filmu „Filip z konopi” i spotkanie z Laurą Łącz i Magdaleną Wołłejko, które poprowadzi Tomasz Raczek, warsztaty: kostiumografii, tworzenia zabawek optycznych, projektowania graficznego ze Stanisławem Gajewskim, wystawa, pokazy Najlepszych Niezależnych Filmów Świata, PubQuiz, Food Truck Festiwal.

Mocnym finałem pięciu dni festiwalowych spotkań, wydarzeń i artystycznych inspiracji będzie koncert Rogucki & Normalni Ludzie – projekt stworzony przez Piotra Roguckiego, wokalistę zespołu Coma, wraz z towarzyszącymi muzykami. Artyści łączą rockową energię, elektronikę i poetycki przekaz, tworząc alternatywne brzmienie pełne emocji, charakteru i scenicznej ekspresji.

Program 18. Festiwalu Himilsbacha w MDK w Mińsku Mazowieckim:

➖9 września (środa)➖

👉 g. 10:00 – Warsztaty tworzenia zabawek optycznych | kl.4-6 | [email protected]

👉 g. 20:00 – Rejs | KINO PLENEROWE | wstęp wolny

➖10 września (czwartek)➖

👉 g. 10:00 – Warsztaty kostiumografii | kl. 7-8 | [email protected]

👉 g. 19:00 – Filip z konopi | SPOTKANIE FILMOWE | Laura Łącz, Magdalena Wołłejko, Tomasz Raczek | sala kameralna MDK | wstęp wolny

➖11 września (piątek)➖

👉 g. 10:00 – Warsztaty tworzenia plakatów filmowych | młodzież | [email protected]

👉 g. 19:00 – „Domówka” Sonia Bohosiewicz | SPEKTAKL | sala kameralna MDK | bilet: 40 zł https://ekobilet.pl/mdkminsk

➖12 września (sobota)➖

👉 g. 18:00 – Pub Quiz Filmowy | Pub „3”| [email protected]

👉 g. 20:00 – Izabela Trojanowska z zespołem | Wręczenie Nagrody Monidło | taras MDK | wstęp wolny

➖13 września (niedziela)➖

👉 g. 14:00 – Grand Off Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata | sala kameralna MDK | wstęp wolny

👉 g. 19:00 – Rogucki & Normalni Ludzie | KONCERT | sala koncertowa Miejska Szkoła Artystyczna | bilet: 60 zł https://ekobilet.pl/mdkminsk

Wydarzenia Towarzyszące:

9-13 września – STANISŁAW GAJEWSKI | wystawa plenerowa | dziedziniec MDK

11-13 września – Food Truck Festivals | dziedziniec MDK

Organizator: MDK Mińsk Mazowiecki

Patronat honorowy: Miasto Mińsk Mazowiecki, Burmistrz Marcin Jakubowski Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Partnerzy: Pwik Mińsk Mazowiecki, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Michbud, PESA Mińsk Mazowiecki SA, Konstans - Twój Deweloper od ponad 30 lat, KOZAK DRUK, PUB "Trójka", Galeria Emma, CartPoland.

Źródło: inf. pras. MDK w Mińsku Mazowieckim