„Święci patroni codzienności. Wielcy święci na dzisiejsze czasy" – nowa wystawa malarstwa w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach

– W związku z tą piękną uroczystością 800-letniej rocznicy śmierci św. Franciszka z Asyżu, skoro w naszych zbiorach jest przechowywany jedyny w Polsce obraz El Greca „Ekstaza św. Franciszka”, postanowiliśmy zrealizować wystawę, na którą zaprosiliśmy do udziału sześć instytucji włoskich, które wypożyczyły nam 11 obrazów. – informuje ks. dr Robert Mirończuk, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach.

Dla placówki ekspozycja ta jest wydarzeniem roku, ale sam pomysł utworzenia takiej właśnie wystawy nie jest nowy. Pierwsze prace związane z wypożyczeniem obrazów zostały podjęte prawie dwa lata temu, gdy do instytucji włoskich wysłano pierwsze pisma z tego rodzaju prośbą.

Autor: Muzeum Diecezjalne w Siedlcach/ Facebook

– Niektóre z nich odpowiedziały na nasze wezwania, nasz program naukowy i na nasze całe założenie tej wystawy, a inne po prostu stwierdziły, że ich obiekty nie są do wypożyczenia albo już niedawno były wypożyczane, więc nie są w stanie wypożyczyć ich po raz kolejny. A taką, można powiedzieć, „kropką nad i” jest właśnie fakt, że w tamtym tygodniu obrazy przyjechały do nas do muzeum i sukcesywnie w kolejnych dniach były rozpakowywane i wieszane. – opowiada Dyrektor.

Obecnie wszystkie te dzieła sztuki malarskiej są już przygotowane dla zwiedzających, podświetlone i czekają na rzeszę mieszkańców Siedlec i regionu oraz turystów, która zechce je obejrzeć. Warto zainteresować się ekspozycją, bo wśród prezentowanych prac są także dzieła znanych twórców, normalnie dostępne tylko we Włoszech.

– Mamy nadzieję, że aranżacja sal wystawowych dodatkowo będzie wartością, która ściągnie turystów i osoby zainteresowane sztuką, ale także podbije wartość tych obrazów, które są na naszej wystawie. A dodam, że wśród autorów niektórych z nich jest kilka wybitnych nazwisk artystów z przełomu początku renesansu do końca sztuki barokowej. – mówi ks. dr Robert Mirończuk.

Są to prace takich artystów jak: Luca Signorelli, Giambettino Cignaroli, Marco Benefial, Sebastiano Conca, Giralamo Batoni, Jacobo Calvi, Andrea Pozzo, Carlo Dolci, Il Guercino, Luca Giordano czy El Greco.

Obrazy wypożyczyły siedleckiej placówce: Musei Vaticani, Palazzo Barberini e Calleria Corsini di Roma, Museo e Archivio Stolico del Comune di Asolo, Palazzo Chigi di Ariccia, Museo di San Marco e Cenacoli di Firenze, Museo di Palazzo Pretorio di Prato.

Wystawa „Święci patroni codzienności. Wielcy święci na dzisiejsze czasy" będzie czynna dla zwiedzających w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach od 5 września do 15 grudnia 2026 roku. Jeżeli jednak zainteresowanie nią będzie bardzo duże, niewykluczone, że zostanie nieco przedłużona. Godziny otwarcia i kontakt do pracowników muzeum można znaleźć na stronie: https://muzeum.siedlce.pl/kontakt/.