Oddaj krew i pomóż 8-letniemu Jankowi z Siedlec

Janek walczy z ostrą białaczką limfoblastyczną. Zamiast przygotowywać się do rozpoczęcia drugiej klasy szkoły podstawowej, rozpoczął trudne i intensywne leczenie.

Do terapii potrzebna jest duża ilość krwi. Każdy z nas może pomóc.

Oddając krew, podajcie następujące dane:

Jan Kalisiak

Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej

Szpital Kliniczny UCK w Warszawie

Krew można oddać w RCKiK w Warszawie przy ul. Saskiej 63/75, w Terenowym Oddziale RCKiK w Siedlcach przy ul. Gospodarczej 7 oraz w innych regionalnych centrach krwiodawstwa.

Autor: organizatorzy/ Materiały prasowe