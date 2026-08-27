Oddaj krew i pomóż 8-letniemu Jankowi z Siedlec

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-08-27 16:10

Bliscy nie spodziewali się takiej diagnozy, 8-letni Janek Kalisiak z Siedlec ma rozpoznaną ostrą białaczkę limfoblastyczną. Obecnie jest w trakcie intensywnego leczenia i chemioterapii, chłopiec potrzebuje licznych transfuzji krwi.

Zbiórka krwi dla Janka
Autor: Masovia Siedlce/ Facebook

Janek walczy z ostrą białaczką limfoblastyczną. Zamiast przygotowywać się do rozpoczęcia drugiej klasy szkoły podstawowej, rozpoczął trudne i intensywne leczenie.

Do terapii potrzebna jest duża ilość krwi. Każdy z nas może pomóc.

Oddając krew, podajcie następujące dane:

  • Jan Kalisiak
  • Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej
  • Szpital Kliniczny UCK w Warszawie

Krew można oddać w RCKiK w Warszawie przy ul. Saskiej 63/75, w Terenowym Oddziale RCKiK w Siedlcach przy ul. Gospodarczej 7 oraz w innych regionalnych centrach krwiodawstwa.

zbiórka krwi dla Janka z Siedlec
Autor: organizatorzy/ Materiały prasowe
zbiórka krwi
Autor: organizatorzy/ Materiały prasowe
zbiórka krwi
Siedlce