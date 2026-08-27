Oddaj krew i pomóż 8-letniemu Jankowi z Siedlec

Janek walczy z ostrą białaczką limfoblastyczną. Zamiast przygotowywać się do rozpoczęcia drugiej klasy szkoły podstawowej, rozpoczął trudne i intensywne leczenie.
Do terapii potrzebna jest duża ilość krwi. Każdy z nas może pomóc.
Oddając krew, podajcie następujące dane:
- Jan Kalisiak
- Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej
- Szpital Kliniczny UCK w Warszawie
Krew można oddać w RCKiK w Warszawie przy ul. Saskiej 63/75, w Terenowym Oddziale RCKiK w Siedlcach przy ul. Gospodarczej 7 oraz w innych regionalnych centrach krwiodawstwa.