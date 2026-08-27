Siedlce: W niedzielę Bieg Jacka. Na kilka godzin zastaną zamknięte ulice na terenie miasta!

Siedlczanie przygotujcie się na spore utrudnienia, w najbliższą niedzielę ( 30 sierpnia) w mieście odbędzie się kolejna edycja Biegu jacka, w związku z tym przez kilka godzin będą zamknięte ulice na terenie miasta, inną trasą pojedzie również część autobusów MPK.

Autor: M. Szewczuk W niedzielę (31 sierpnia) Siedlce stały się biegową stolicą regionu. W mieście odbył się 16. Bieg Siedleckiego Jacka.