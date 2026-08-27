Siedlce: W niedzielę Bieg Jacka. Na kilka godzin zastaną zamknięte ulice na terenie miasta!

W związku z organizacją Biegu Siedleckiego Jacka 30 sierpnia 2026 r. (niedziela) w godz.8.00 – 12.00 częściowo wyłączone z ruchu zostaną następujące ulice : Prusa, Ks. Brzóski, Dąbrowskiego, Okrzei, Broniewskiego z Placem Wolności, Jagiełły, Czerwonego Krzyża, Świrskiego, Kochanowskiego , Piłsudskiego, Pułaskiego, Floriańska, Brzeska, Wyszyńskiego, Kazimierzowska.
Zmiany w kursowaniu autobusów MPK Siedlce
W związku z organizacją Biegu Jacka 30 sierpnia w godzinach 8.00 – 12.00 nastąpią zmiany w kursowaniu miejskich autobusów w Siedlcach. Objazdy na odcinkach wyłączonych z ruchu dla poszczególnych linii poprowadzone zostaną w następującym porządku:
- Linia nr 3 pojedzie ulicami: Armii Krajowej, Wojskową ,Sokołowską, Chrobrego, Graniczną, Północną, Poniatowskiego, Konarskiego, Świrskiego, Orzeszkowej, Piłsudskiego i dalej swoją trasą;
- Linia nr 4 pojedzie ulicami: Piłsudskiego, Kościuszki, Konarskiego, Poniatowskiego, Jana Pawła do Parku Wodnego, Północną, Graniczną, Chrobrego i dalej swoją trasą;
- Linia nr 9 pojedzie z ulicy Floriańskiej w 3-go maja, Armii Krajowej, Sokołowską do Mieszka w Chrobrego, Sokołowską, Wojskową, Armii Krajowej do Dworca PKP;
- Linia nr 12 pojedzie z ulicy Brzeskiej w 3 -go Maja, Armii Krajowej, Piłsudskiego i dalej swoją trasą. Objazd obowiązuje w dwóch kierunkach.
- Linia nr 20 pojedzie ulicami: Chrobrego, Graniczną, Północną, Poniatowskiego do Bema i dalej swoją trasą . Objazd obowiązuje w dwóch kierunkach.
- Linia nr 27 pojedzie ulicami: Starowiejską, Kasztanową, Janowską łącznikiem do Starowiejskiej w Brzeską i 3-go Maja do Dworca PKP;
- Z Dworca PKP Armii Krajowej, Piłsudskiego, 10- Lutego Popiełuszki Sokołowską, Wojskową, Armii Krajowej, 3-go Maja, Brzeską, Starzyńskiego, Starowiejską, łącznikiem do Janowskiej i dalej swoją trasą;
- Linie 5, 15 z Dworca PKP pojadą Armii Krajowej, Piłsudskiego , Kościuszki, Konarskiego, Bema do ul. Kazimierzowskiej i dalej swoją trasą .Objazd obowiązuje w dwóch kierunkach.
- Linie 6,26 z Dworca PKP pojadą w 3-go Maja, Brzeską, Starzyńskiego, Starowiejską łącznikiem do Janowskiej i dalej swoją trasą. Objazd obowiązuje w dwóch kierunkach.
- Linia 14 z Dworca PKP pojedzie w 3-go Maja, Brzeską, Starzyńskiego, Starowiejską i dalej swoją trasą. Objazd obowiązuje w dwóch kierunkach.
- Linie 11, 21 z Dworca PKP pojadą w 3-go Maja, Brzeską i dalej swoją trasą. Objazd obowiązuje w dwóch kierunkach.
Na czas trwania zawodów całkowicie z rozkładu jazdy zostają wyłączone przystanki: Rynkowa, Plac Wolności, Jagiełły Jagiellońska, Jagiełły Sobieskiego, Jagiełły Chrobrego, Mireckiego Graniczna, Mireckiego Jagiellońska, Mireckiego Dąbrowskiego, Dąbrowskiego Reja, Prus, Skwer Wileński, Królówka, Amfiteatr, Prusa Rawicza, Prusa Konarskiego, Kościół Św. Stanisława, Brzeska Prymasa Wyszyńskiego, Brzeska Floriańska, Floriańska Wiatraczna, Kazimierzowska Traugutta, Kazimierzowska Prusa, Starowiejska Starzyńskiego, Janowska Żaboklicka, Starowiejska Geodetów, Starowiejska Bpa Mazura.