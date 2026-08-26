Koncert zespołu Rock Menu za zakończenie cyklu MOK Summer Music Festival 2026

W skład kapeli Rock Menu wchodzą: Anna Maciejuk-Zbieć – wokal, Roman Kurkus – instrumenty klawiszowe, Stanisław Biardzki – gitara basowa, Patryk Kamiński – gitara elektryczna, Tomasz Radomyski – gitara elektryczna, Maciej Lange – perkusja.

W piątkowy wieczór 28 sierpnia o godz. 19.00 na Skwerze im. Konstantego Domagały w Siedlcach będzie można posłuchać mocnych rockowych brzmień, które docenią fani energetycznej rockowej muzyki. Udział w koncercie jest bezpłatny!

Sponsorem MOK Summer Music Festival 2026 jest firma Cered, oferująca nowoczesne oprogramowanie dla medycyny, zaawansowane systemy dla firm oraz profesjonalne strony i sklepy internetowe.

Współorganizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.