Targi Rolnicze w Siedlcach już we wrześniu. Mamy program imprezy!

Wrześniowe targi od lat przyciągają tysiące mieszkańców Siedlec i całego regionu. To największe w regionie wydarzenie wystawienniczo-targowe. Wyjątkowy charakter wydarzenia tworzą przede wszystkim ludzie - wystawcy, którzy prezentują swoją ofertę oraz tysiące odwiedzających, którzy chętnie korzystają z możliwości zakupów, rozmów czy zdobywania wiedzy.

- Tegoroczne targi odbywają się pod hasłem „Wspólna praca – pewny plon”. To przesłanie dobrze oddaje znaczenie współpracy wszystkich, którzy działają na rzecz polskiego rolnictwa. Stabilna i opłacalna produkcja rolna, bezpieczeństwo żywnościowe, dostosowanie gospodarstw do zmian klimatu czy poszukiwanie nowych źródeł dochodu - to wszystko wyzwania, z którymi mierzy się dziś polska wieś. Ich skuteczne rozwiązanie wymaga wiedzy, nowoczesnych technologii, dobrych decyzji, ale także współdziałania. Podczas wrześniowych targów będzie można zobaczyć efekty tej współpracy – informuje Łukasz Lewandowski, Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Ponad 300 wystawców z branży rolnej i wielu innych sektorów zaprezentuje w Siedlcach produkty, usługi, maszyny, technologie i dorobek producentów z Mazowsza oraz sąsiednich województw. Nie zabraknie stoisk z roślinami, zdrową i lokalną żywnością, a także punktów doradczych, w których specjaliści MODR Warszawa i przedstawiciele instytucji wspierających rolników będą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

W programie wydarzenia znalazły się m.in. finał wojewódzki konkursu „Polska Smakuje”, prezentacja programu Komisji Europejskiej dla młodych Strefa #EuroTipy, a także pokaz kulinarny Jaśka Kuronia połączony z degustacją potraw z wieprzowiny.

Targi to jednak nie tylko rolnictwo i biznes - to również spotkanie z kulturą i tradycją naszego regionu. Czas spędzony w Siedlcach uświetnią występy lokalnych zespołów ludowych, prezentacje dorobku Kół Gospodyń Wiejskich, pokazy maszyn i zwierząt gospodarskich, konkursy i quizy - także dla najmłodszych i występy artystyczne.

Zapowiada się weekend pełen spotkań, wiedzy, dobrej muzyki, smaków i atrakcji dla całych rodzin. Bądźmy razem podczas tego wyjątkowego święta mazowieckiego rolnictwa.

W programie:

punkty konsultacyjne: MODR Warszawa, MRiRW, ARiMR, KOWR, KRUS i innych instytucji;

oferty handlowe i usługowe firm działających na rzecz rolnictwa, m.in. maszyny i urządzenia, nawozy, pasze, środki ochrony, materiały budowlane, elementy architektury ogrodowej, itp.;

ekspozycja płodów rolnych, kiermasz kwiatów, drzew, krzewów owocowych i ozdobnych;

wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego;

wystawa zwierząt hodowlanych;

prezentacja gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych;

konkursy i występy zespołów artystycznych;

stoisko informacyjne „ WSPÓŁPRACA I INNOWACJE W ROLNICTWIE” - wspieranie współpracy i budowanie sieci kontaktów grup operacyjnych EPI i grup producentów rolnych

A tutaj zdjęcia z poprzednich edycji targów w Siedlcach.