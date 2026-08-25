Siedlce: Pokój Wyciszeń powstał w bibliotece. Jest przeznaczony dla mieszkańców i pracowników!

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach powstał Pokój Wyciszeń! To miejsce przeznaczone dla czytelników i pracowników, w trosce o ich dobrostan. Pokój Wyciszeń to miejsce gdzie w ciszy można odpocząć, uspokoić się i zrelaksować – informuje biblioteka.

Świat jest pełen bodźców, a każdy z nas jest inny. Ta unikalna odmienność przypomina, że każdy ma swoje potrzeby i wszyscy możemy być lub już jesteśmy neuroróżnorodni.

Pokój wyciszeń to miejsce, gdzie przestrzeń nie drażni zmysłów, ciepłe światło koi wzrok, wygodne sofy i fotel dadzą wytchnienie ciału. To wszystko w otoczeniu literatury i zabytkowych murów siedleckiej książnicy.

Z Pokoju Wyciszeń można skorzystać bezpłatnie, wejście od ul. Esperanto.

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Wyposażenie Pokoju Wyciszeń zostało zakupione z przedsięwzięcia grantowego pn. „Poczuj, usłysz, czytaj! Projektowanie uniwersalne kultury w bibliotece" w ramach Projektu Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności" Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami" Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027."