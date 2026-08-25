Premierowa wystawa prac Marcina Ziółkowskiego w Galerii i Pracowni AZ w Siedlcach będzie dostępna już od 4 września

Premierowa wystawa

Wystawa pt. „443 - ciało pomiędzy obecnością a rozpadem” Marcina Ziółkowskiego opowiada o człowieku widzianym nie jako zamknięta forma, lecz jako proces, nieustannie podlegający zmianie, pamięci i upływowi czasu. Obrazy olejne i ceramiczne rzeźby tworzą wspólną przestrzeń, w której ciało staje się zapisem doświadczeń. Pęknięcia, deformacje, ślady materii nie są tutaj oznaką zniszczenia, lecz świadectwem życia. Artysta świadomie rezygnuje z idealizacji postaci. Zamiast doskonałości proponuje obecność, kruchą, niejednoznaczną i pełną napięcia. Malarstwo i rzeźba prowadzą ze sobą dialog, przekraczając granice pomiędzy tym, co realne, a tym, co emocjonalne i symboliczne. Człowiek pozostaje najważniejszym tematem, jednak nie jako portret konkretnej osoby, lecz jako doświadczenie istnienia. Wystawa „443. Ciało pomiędzy obecnością a rozpadem” zaprasza do spotkania z formą, która nie daje prostych odpowiedzi. Pozostawia natomiast przestrzeń na własną refleksję.

O autorze

Marcin Ziółkowski urodził się w 1967 roku w Świdniku. Studiował na Wydziale Artystycznym Instytutu Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskał dyplom z Grafiki w 2014 roku. Tam również przeprowadził przewód doktorski. Zajmuje się przede wszystkim malarstwem i rzeźbą. Głównym motywem jego prac jest akt kobiecy oraz jego relacje i odniesienia do otaczającej rzeczywistości. W ten sposób przedstawia emocjonalny stosunek do życia i za pomocą narracji tych aktów komentuje świat.

Wernisaż wystawy prac Marcina Ziółkowskiego odbędzie się w Galerii i Pracowni AZ w Siedlcach, przy ul. Wojskowej 20, w piątek, 4 września, o godz. 18.30. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.