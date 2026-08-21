Przy szpitalu SPZOZ w Siedlcach powstał nowy mural!

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-08-21 12:53

Autorem malowidła przy Szpitalu Najświętszej Maryi Panny SPZOZ w Siedlcach jest Siedlczanin Cezary Szewczyk ze Stowarzyszenia Urban Hub, znany pod pseudonimem artystycznym Erwiner86. Mural powstał na długim murze na terenie placówki, w pobliżu Izby Przyjęć i wjazdu dla karetek, przy ul. ul. Starowiejskiej 15.

Przy szpitalu SPZOZ w Siedlcach powstał nowy mural!
Autor: SPZOZ w Siedlcach/ Facebook

To mural, który nie tylko zmienia przestrzeń, ale także wskazuje drogę naszym pacjentom. To kolejna zmiana, która powstała z myślą o naszych Pacjentach. Autorem malunku jest Cezary Szewczyk, który wykonał mural pro bono – społecznie, przekazując swój czas, talent i pracę na rzecz naszego Szpitala i jego Pacjentów. Serdecznie dziękujemy za ten piękny gest! – informuje Angelika Ambroziewicz, dyrektor SPZOZ w Siedlcach.

Mural, w nietypowy sposób ukazujący linię życia, pełni nie tylko funkcję estetyczną. Umieszczony na nim napis ma stanowić czytelny kierunkowskaz, prowadzący pacjentów szpitala siedleckiego SPZOZ-u do planowych przyjęć w Izbie Przyjęć Szpitala Najświętszej Maryi Panny.

Chcemy, aby przestrzeń szpitala była coraz bardziej przyjazna, uporządkowana i intuicyjna – szczególnie dla osób, które przychodzą do nas na leczenie i często towarzyszy im stres. – podkreśla Dyrektor.

Autor malowidła podkreśla, że stworzenie muralu było dla niego przyjemnością, ponieważ to właśnie w szpitalu miejskim w Siedlcach przyszedł na świat, a jego babcia przez wiele lat pracowała w tej właśnie placówce.

mural SPZOZ Siedlce
Autor: SPZOZ w Siedlcach/ Facebook
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Cezary Szewczyk - Erwiner86
Siedlce
Szpital Miejski w Siedlcach
SPZOZ w Siedlcach
nowy mural