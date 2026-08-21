Już 23 sierpnia na siedleckim stadionie Awenta Pogoń Siedlce zmierzy się z RK Spartą Jarocin

Sparta Jarocin to Ekstraligowy beniaminek, który po kilku sezonach w I Lidze wzmocnił zespół i awansował na najwyższy poziom rozgrywek w Polsce. Wynik meczu ze Spartą teoretycznie nie powinien być zagadką gdyby nie małe ale... W sobotę, 22 sierpnia br. o godz. 13.00 Awenta Pogoń Siedlce będzie debiutować w europejskich rozgrywkach Ascent Rugby Series - Lidze Mistrzów Europy środkowej. Jej pierwszym przeciwnikiem będzie były mistrz holenderskiej Ereklasse – RC Eemland Amersfoort, a mecz zostanie rozegrany na Sportanlage Dornbusch w niemieckim Frankfurcie. Trener Łukasz Nowosz, myśląc o sukcesie w europejskiej lidze, powinien we Frankfurcie wystawić najsilniejszy zespół, wtedy tylko pozostali zawodnicy będą mogli zagrać ze Spartą. To zapowiada się ciekawie i wynik może być zaskoczeniem.

Druga kolejka Ascent Rugby Series będzie rozegrana 29 sierpnia br. na The Dukes Den, w holenderskim 's-Hertogenbosch, a przeciwnikiem Pogoni będzie Boitsfort Rugby Club, wicemistrz Belgii. To spotkanie zaplanowano na godz. 19.00. Ten weekend to także termin II kolejki Ekstraligi, w której przeciwnikiem Pogoni miało być Energa Ogniwo Sopot, jednak ze względu na udział w Ascent Rugby Series spotkanie z wicemistrzem Polski zostało zgodnie z regulaminem przełożone na przewidziany termin rezerwowy tj. 13 września br. Ogniwo to za poważny przeciwnik żeby wystawiać z nim do gry oparty na rezerwie zespół.

Przypominamy: już w niedzielę 23 sierpnia o godz. 16.00 mecz Ekstraligi Rugby z RK Sparta Jarocin. Przed meczem, o godz. 14.00 – mecz Pogoń II Siedlce z WFS Weterans Siedlce w ramach 32. Memoriału im. Stanisława „Dzidka” Wasiaka. Będzie to przetarcie drugiej drużyny przed oficjalnym zgłoszeniem do drugiej ligi rugby. Będziecie kibicować?