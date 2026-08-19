Maestro André Rieu zaprasza na jubileuszowy seans w NoveKino Siedlce

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-08-19 7:07

Król Walca André Rieu świętuje wielki jubileusz, a NoveKino Siedlce zachęca widzów do wybrania najlepszych miejsc na widowni. Już po raz 20. André Rieu i jego niezrównana Orkiestra Johanna Straussa rozkołyszą magiczny rynek w Maastricht. Z tej okazji kino zaprasza 23 sierpnia oraz 6 i 20 września na wyjątkowy, letni koncert na dużym ekranie: „Niech żyje Maastricht!”.

Maestro André Rieu
Autor: André Rieu/ Facebook Maestro André Rieu

– Przygotuj się na wieczór pełen wzruszeń, porywających walców oraz najpiękniejszych hitów muzyki klasycznej, filmowej i musicalowej. Tego widowiska po prostu nie można przegapić! Gramy aż 3 razy! Wybierz swój termin i zakochaj się w muzyce na nowo. Do zobaczenia w kinowym fotelu! – zachęca Agnieszka Turyk, kierownik NoveKino Siedlce.

Terminy seansów z koncertem André Rieu „Niech żyje Maastricht!”:

Maestro André Rieu zaprasza na jubileuszowy seans w NoveKino Siedlce
Autor: NoveKino Siedlce/ Materiały prasowe
Przeczytaj także:
Siedlecki MOK zaprasza 21 sierpnia na koncert zespołu Czeremszyna. Wstęp wolny!
Wkrótce Dni Siedlec. Wystąpią Skolim, Myslovitz, Bezpiecznik i Singers
Fani „Rancza” spotkali się w Gminie Mrozy
Novekino Siedlce
Siedlce
André Rieu
koncert