Maestro André Rieu zaprasza na jubileuszowy seans w NoveKino Siedlce

– Przygotuj się na wieczór pełen wzruszeń, porywających walców oraz najpiękniejszych hitów muzyki klasycznej, filmowej i musicalowej. Tego widowiska po prostu nie można przegapić! Gramy aż 3 razy! Wybierz swój termin i zakochaj się w muzyce na nowo. Do zobaczenia w kinowym fotelu! – zachęca Agnieszka Turyk, kierownik NoveKino Siedlce.