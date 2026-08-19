Maestro André Rieu zaprasza na jubileuszowy seans w NoveKino Siedlce

– Przygotuj się na wieczór pełen wzruszeń, porywających walców oraz najpiękniejszych hitów muzyki klasycznej, filmowej i musicalowej. Tego widowiska po prostu nie można przegapić! Gramy aż 3 razy! Wybierz swój termin i zakochaj się w muzyce na nowo. Do zobaczenia w kinowym fotelu! – zachęca Agnieszka Turyk, kierownik NoveKino Siedlce.
Terminy seansów z koncertem André Rieu „Niech żyje Maastricht!”:
- 23 sierpnia, godz. 16.00 - https://www.novekino.pl/kina/siedlce/film.php?id=19758
- 6 września, godz. 16.00 - https://www.novekino.pl/kina/siedlce/film.php?id=19758
- 20 września, godz. 16.00 - https://www.novekino.pl/kina/siedlce/film.php?id=19758