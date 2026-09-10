– Zapraszamy Was serdecznie, liczymy na to, że wszyscy przyjdziemy posłuchać największych hitów Skolima czy Myslovitz. Spotkajmy się na Dniach Siedlec! – zachęca mieszkańców Prezydent Miasta Siedlce Tomasz Hapunowicz.

Organizatorzy wydarzenia chcą, by zaplanowane na ten rok koncerty trafiły w różnorodne gusta mieszkańców, dlatego gwiazdy, które wystąpią w tym roku reprezentują bardzo różne style i gatunki muzyczne. Władze miasta liczą na to, że dzięki temu 12 września każdy znajdzie na Dniach Siedlec 2026 coś dla siebie. Znany jest już harmonogram imprez:

– O godzinie 17:00 rozpoczniemy koncerty występem zespołów Sweet Angels i Singers. Następnie mamy naszego Króla Latino, czyli Skolima. Wystąpi o godzinie 18:00. Później koncert grupy Bezpiecznik, który rozpocznie się o 19.30. Natomiast o 20.30 wystąpi Gwiazda Wieczoru, czyli zespół Myslovitz. Serdecznie zapraszamy. – mówi Piotr Woźniak, naczelnik gabinetu prezydenta Siedlec. Jak dodaje, będzie też dodatkowa niespodzianka: – Mam nadzieję, że jest dużo fanów Kropliczanki na terenie naszego miasta, z naszego sławnego serialu „The Office PL” na antenie Canal+. Ponieważ przygotowane zostanie miasteczko, w którym aktorzy tego serialu będą na miejscu. Będzie można sobie zrobić z nimi zdjęcia, porozmawiać. Myślę, że jest to duża atrakcja. I oczywiście Canal+. jest jednym z głównych sponsorów Dni Siedlec.

Udział w imprezach będzie bezpłatny. Odbędą się w sobotę, 12 września, na Skwerze Leśników Polskich, czyli na terenach zielonych po dawnym amfiteatrze, w rejonie ul. Wiszniewskiego w Siedlcach. Miasteczka Kropliczanki szukajcie od godz. 12.00 w okolicy Rolkowiska przy ul. Prusa 6. Będą też bezpłatne dmuchańce dla dzieci i strefa gastronomiczna. Szczegóły na plakatach.

Współorganizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Autor: Urząd Miasta Siedlce/ Materiały prasowe