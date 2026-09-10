Z okazji Dni Siedlec wystąpią Skolim, Myslovitz, Bezpiecznik, Sweet Angels i Singers! Koncerty już 12 września

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-09-10 9:24

Trwają Dni Siedlec, a główne obchody święta miasta planowane są na sobotę, 12 września. W tym roku na Skwerze Leśników Polskich, czyli tzw. terenach zielonych po dawnym amfiteatrze, będzie można wziąć udział w kilku różnych koncertach, podczas których wystąpią Skolim oraz zespoły takie jak Myslovitz, Bezpiecznik, Sweet Angels czy Singers. Sprawdziliśmy, co jeszcze znajdzie się w programie.

Skolim śpiewa do mikrofonu podczas występu na scenie. O koncercie na Dniach Siedlec przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Telewizja Polska, Tvp, Lato Z Radiem I Telewizją Polską, Sierpień 2026, Wakacyjna Trasa "lato Z Radiem I Telewizją Polską": Lublin/ AKPA

– Zapraszamy Was serdecznie, liczymy na to, że wszyscy przyjdziemy posłuchać największych hitów Skolima czy Myslovitz. Spotkajmy się na Dniach Siedlec! – zachęca mieszkańców Prezydent Miasta Siedlce Tomasz Hapunowicz.

Organizatorzy wydarzenia chcą, by zaplanowane na ten rok koncerty trafiły w różnorodne gusta mieszkańców, dlatego gwiazdy, które wystąpią w tym roku reprezentują bardzo różne style i gatunki muzyczne. Władze miasta liczą na to, że dzięki temu 12 września każdy znajdzie na Dniach Siedlec 2026 coś dla siebie. Znany jest już harmonogram imprez:

O godzinie 17:00 rozpoczniemy koncerty występem zespołów Sweet Angels i Singers. Następnie mamy naszego Króla Latino, czyli Skolima. Wystąpi o godzinie 18:00. Później koncert grupy Bezpiecznik, który rozpocznie się o 19.30. Natomiast o 20.30 wystąpi Gwiazda Wieczoru, czyli zespół Myslovitz. Serdecznie zapraszamy. – mówi Piotr Woźniak, naczelnik gabinetu prezydenta Siedlec. Jak dodaje, będzie też dodatkowa niespodzianka: – Mam nadzieję, że jest dużo fanów Kropliczanki na terenie naszego miasta, z naszego sławnego serialu „The Office PL” na antenie Canal+. Ponieważ przygotowane zostanie miasteczko, w którym aktorzy tego serialu będą na miejscu. Będzie można sobie zrobić z nimi zdjęcia, porozmawiać. Myślę, że jest to duża atrakcja. I oczywiście Canal+. jest jednym z głównych sponsorów Dni Siedlec.

Udział w imprezach będzie bezpłatny. Odbędą się w sobotę, 12 września, na Skwerze Leśników Polskich, czyli na terenach zielonych po dawnym amfiteatrze, w rejonie ul. Wiszniewskiego w Siedlcach. Miasteczka Kropliczanki szukajcie od godz. 12.00 w okolicy Rolkowiska przy ul. Prusa 6. Będą też bezpłatne dmuchańce dla dzieci i strefa gastronomiczna. Szczegóły na plakatach. 

Współorganizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Dni Siedlec
Autor: Urząd Miasta Siedlce/ Materiały prasowe

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