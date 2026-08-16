Fani „Rancza” spotkali się w Gminie Mrozy

Fani serialu "Ranczo" zjechali w sobotę ( 15 sierpnia) do Jeruzala k/ Mińska Mazowieckiego, gdzie kręcona jest kultowa produkcja. Był to już piąty zlot fanów serialu, a jedną z atrakcji był"Bieg spod ławeczki" oraz marsz z kijkami. Główna część imprezy odbyła się obok rynku przy ul. Latowickiej w Jeruzalu.

Do Jeruzala przyjechali fani "Rancza" z całego kraju. A już jesienią zobaczymy nowe odcinki kultowego serialu.​

Tego samego dnia w Mrozach odbyła się plenerowa impreza "Lato z Radiem"!

Foto: Gmina Mrozy, GOSiR Mrozy, Mazowsze Serce Polski