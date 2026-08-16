Stara Kornica: Zderzenie motocyklisty i osobówki, jedna osoba ranna!

- Po godzinie 14:00 w miejscowości Stara Kornica doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i motocykla. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Volkswagenem, wykonując manewr skrętu w lewo, nie upewnił się co do możliwości bezpiecznego wykonania tego manewru, w wyniku czego doszło do zderzenia z kierującym motocyklem marki Yamaha, który rozpoczął manewr wyprzedzania poprzedzających go pojazdów. Kierujący Volkswagenem był trzeźwy. Kierujący motocyklem z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala w Siedlcach – informuje Weronika Wujek z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.