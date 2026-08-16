Stara Kornica: Zderzenie motocyklisty i osobówki, jedna osoba ranna!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-08-16 16:29

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w niedzielę ( 16 sierpnia) po południu w Starej Kornicy w powiecie łosickim. Poszkodowana została jedna osoba.

Służby na miejscu wypadku w Starej Kornicy. O szczegółach zdarzenia z udziałem motocykla przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Fotodax/ Shutterstock

- Po godzinie 14:00 w miejscowości Stara Kornica doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i motocykla. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Volkswagenem, wykonując manewr skrętu w lewo, nie upewnił się co do możliwości bezpiecznego wykonania tego manewru, w wyniku czego doszło do zderzenia z kierującym motocyklem marki Yamaha, który rozpoczął manewr wyprzedzania poprzedzających go pojazdów. Kierujący Volkswagenem był trzeźwy. Kierujący motocyklem z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala w Siedlcach – informuje Weronika Wujek z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.

Policjanci wykonują czynności mające na celu szczegółowe ustalenie okoliczności i przebiegu tego zdarzenia.

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