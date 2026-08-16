Święto Wojska Polskiego w Siedlcach

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele Garnizonowym w Siedlcach. Następnie uczestnicy udali się na Skwer Niepodległości gdzie odegrano hymn państwowy. Nie zabrakło przemówień okolicznościowych, a także apelu pamięci oręża polskiego i salwy honorowej. Przedstawiciele samorządu, parlamentu i lokalnych instytucji złożyli wiązanki pod pomnikiem poświęconym pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

- To dzień pamięci o bohaterach, którzy stanęli w obronie niepodległej Polski. Ich odwaga, poświęcenie i miłość do Ojczyzny pozostają ważnym dziedzictwem dla kolejnych pokoleń - przypomniał w tym ważnym dla wszystkich Polaków dniu prezydent Siedlec Tomasz Hapunowicz.

Foto: P. Balczerzak/ UM Siedlce