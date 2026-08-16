Święto Wojska Polskiego w Siedlcach

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-08-16 10:57

15 sierpnia w Siedlcach uczczono Święto Wojska Polskiego i 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele Garnizonowym w Siedlcach. Następnie uczestnicy udali się na Skwer Niepodległości gdzie odegrano hymn państwowy. Nie zabrakło przemówień okolicznościowych, a także apelu pamięci oręża polskiego i salwy honorowej. Przedstawiciele samorządu, parlamentu i lokalnych instytucji złożyli wiązanki pod pomnikiem poświęconym pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

- To dzień pamięci o bohaterach, którzy stanęli w obronie niepodległej Polski. Ich odwaga, poświęcenie i miłość do Ojczyzny pozostają ważnym dziedzictwem dla kolejnych pokoleń - przypomniał w tym ważnym dla wszystkich Polaków dniu prezydent Siedlec Tomasz Hapunowicz.

Foto: P. Balczerzak/ UM Siedlce

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Siedlce
Święto Wojska Polskiego