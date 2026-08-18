Siedlecki MOK zaprasza 21 sierpnia na koncert zespołu Czeremszyna. Wstęp wolny!

Czeremszyna to aktualnie jeden z najbardziej oryginalnych zespołów muzyki folk / World Music w Polsce. Powstała w 1993 roku z inicjatywy Barbary Kuzub-Samosiuk grupa od lat czerpie z tradycyjnych pieśni Podlasia oraz pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego. Te wielokulturowe melodie Kresów zespół przekształca we współczesne, tętniące autentyczną energią aranżacje. Bogate instrumentarium, po mistrzowsku opanowany śpiew wielogłosowy oraz dbałość o oprawę wizualną sprawiają, że ich występy porywają publiczność w każdym wieku. Czeremszyna to prawdziwy ambasador polskiego folku na światowych scenach festiwalowych.

Autor: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach/ Materiały prasowe

Sponsorem Festiwalu jest firma Cered, oferująca nowoczesne oprogramowanie dla medycyny, zaawansowane systemy dla firm oraz profesjonalne strony i sklepy internetowe.

Współorganizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Źródło: inf. pras. MOK