Siedlecki MOK zaprasza 21 sierpnia na koncert zespołu Czeremszyna. Wstęp wolny!

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-08-18 6:50

Już w najbliższy piątek, 21 sierpnia 2026 r. o godz. 19:00 Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zaprasza na kolejną odsłonę cyklicznej imprezy MOK Summer Music Festival 2026. Na Skwerze im. Konstantego Domagały wystąpi zespół Czeremszyna. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

Muzycy z zespołu Czeremszyna w strojach z ludowymi haftami. O koncercie w Siedlcach przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Czeremszyna/ Facebook

Czeremszyna to aktualnie jeden z najbardziej oryginalnych zespołów muzyki folk / World Music w Polsce. Powstała w 1993 roku z inicjatywy Barbary Kuzub-Samosiuk grupa od lat czerpie z tradycyjnych pieśni Podlasia oraz pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego. Te wielokulturowe melodie Kresów zespół przekształca we współczesne, tętniące autentyczną energią aranżacje. Bogate instrumentarium, po mistrzowsku opanowany śpiew wielogłosowy oraz dbałość o oprawę wizualną sprawiają, że ich występy porywają publiczność w każdym wieku. Czeremszyna to prawdziwy ambasador polskiego folku na światowych scenach festiwalowych.

Czeremszyna
Autor: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach/ Materiały prasowe

Sponsorem Festiwalu jest firma Cered, oferująca nowoczesne oprogramowanie dla medycyny, zaawansowane systemy dla firm oraz profesjonalne strony i sklepy internetowe.

Współorganizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Źródło: inf. pras. MOK

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