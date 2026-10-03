NoveKino Siedlce zaprasza 7 października na film „Czas, który nie nadszedł” w ramach cyklu Oczami Kobiet

– Jesień w pełni, więc to idealny moment na dawkę dobrego kina, relaks i wartościowe rozmowy w cudownym, kobiecym gronie. Zarezerwujcie ten termin, zabierzcie ze sobą przyjaciółki, mamy, siostry i spędźmy ten wieczór razem! – zachęca Agnieszka Turyk, kierownik kina.

Fabuła filmu „Czas, który nie nadszedł”

W świecie, w którym młodość stała się obowiązkiem, a starość największym tabu, Sara i Oskar mieli zestarzeć się razem. On wybrał rewolucyjną kurację antygeriatryczną i miejsce w nowym społeczeństwie. Ona odmówiła, wybierając izolację. Gdy po latach Sara ucieka z ośrodka, ich drogi znów się krzyżują. Dzieli ich wygląd, ale łączy przeszłość i milczenie wokół dawnych decyzji. Czy miłość może przetrwać w świecie, który odmawia prawa do naturalnego przemijania?

Ważne informacje:

📖 𝐂𝐙𝐀𝐒, 𝐊𝐓Ó𝐑𝐘 𝐍𝐈𝐄 𝐍𝐀𝐃𝐒𝐙𝐄𝐃Ł

📅 𝐊𝐢𝐞𝐝𝐲: 𝟕 𝐩𝐚ź𝐝𝐳𝐢𝐞𝐫𝐧𝐢𝐤𝐚

⏰ 𝐆𝐨𝐝𝐳𝐢𝐧𝐚: 𝟏𝟗:𝟎𝟎

❤️🎭 𝐖 𝐑𝐎𝐋𝐈 𝐆𝐋𝐎́𝐖𝐍𝐄𝐉: 𝐀𝐠𝐚𝐭𝐚 𝐊𝐮𝐥𝐞𝐬𝐳𝐚

🎟 Więcej: https://www.novekino.pl/kina/siedlce/film.php?id=20241