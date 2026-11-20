Do siedleckiej komendy zgłosiła się 55-letnia kobieta, która poinformowała, że padła ofiarą oszustwa internetowego. Kobieta poznała mężczyznę na portalu randkowo-społecznościowym. Rozmówca szybko wzbudził jej zaufanie. Wkrótce przenieśli kontakt na komunikator internetowy, gdzie regularnie ze sobą rozmawiali.

Z opowieści mężczyzny wynikało, że jest lekarzem Organizacji Narodów Zjednoczonych i przebywa na zagranicznej misji. Twierdził, że stracił kontrakt, paszport i nie ma pieniędzy na bieżące utrzymanie. Przekonywał również, że w Polsce posiada mieszkanie w jednym z luksusowych wieżowców w Warszawie.

Po pewnym czasie poprosił kobietę o zakup biletu powrotnego do Polski. Przesłał jej link do płatności, jednak kobieta nie potrafiła zrealizować transakcji i ostatecznie z niej zrezygnowała.

Mężczyzna nie zrezygnował jednak z kontaktu. Wkrótce zwrócił się z kolejną prośbą. Tym razem poprosił o zakup kart przedpłaconych w jednym ze sklepów sieciowych i przesłanie mu zdjęć kodów znajdujących się na kartach. Kobieta spełniła jego prośbę, ponieważ była przekonana, że pomaga osobie znajdującej się w trudnej sytuacji.

- Po otrzymaniu pierwszej pomocy mężczyzna okazywał wdzięczność, a następnie przez kolejne dni podtrzymywał kontakt i budował zaufanie kobiety. Po kilku dniach ponownie prosił o pieniądze. Takie sytuacje powtarzały się regularnie, średnio co kilka dni. Kwoty, o które prosił, wynosiły od około 100 do nawet 1000 złotych. Rozmówca kilkukrotnie zmieniał również numer telefonu, z którego kontaktował się z kobietą. Pod koniec października poprosił ją o pieniądze na opłacenie rachunku za energię elektryczną. Tym razem podał polski numer rachunku bankowego. Kobieta kolejny raz uwierzyła w jego historię. Dopiero po zakupie kolejnej karty przedpłaconej kobieta zaczęła podejrzewać, że mogła paść ofiarą oszustwa. Łącznie przekazała nieznanemu mężczyźnie środki o wartości blisko 9 tysięcy złotych – informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Policja ostrzega przed oszustwami typu love story

Oszustwa określane jako romance scam lub love scam polegają na stopniowym zdobywaniu zaufania i budowaniu emocjonalnej więzi z wybraną osobą. Przestępcy często przez wiele tygodni, a nawet miesięcy prowadzą regularną korespondencję, okazują zainteresowanie i tworzą wiarygodną historię swojego życia.

Kiedy zdobędą zaufanie rozmówcy, zaczynają prosić o pomoc finansową. Powody bywają różne: nagła choroba, utrata dokumentów, problemy z powrotem do kraju, opłacenie biletu, rachunków lub inne niespodziewane wydatki.