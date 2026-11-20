- Przygotujcie się na wyjątkowe wydarzenie pełne energii, muzyki, integracji, biesiadowania i niezapomnianych emocji. Przyjeżdżajcie całymi grupami, zabierajcie przyjaciół i rodziny! Niech Zalew Siedlecki rozgrzeje się od naszej energii, uśmiechów i wspólnej zabawy! – zapowiadają organizatorzy.

W programie:

Morsowanie w Zalewie Siedleckim

Wspólna rozgrzewka z Agnieszka Żydowicz

Sauna i gorąca bania Mobilne Sauny Siedlce

Ognisko i biesiada

Tańce w rytmie lat 80.

Mnóstwo muzyki i pozytywnej energii!

21 listopada 2026 r. (sobota)Zalew Siedlecki - przy WiacieGodzina 12:00

Podczas zlotu odbędzie się również zbiórka charytatywna dla Szymona Kowalczyka, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenne’a (DMD).