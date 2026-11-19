– Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych to kwestia, której nie można lekceważyć. Nawet chwila nieuwagi, pośpiech czy próba zaoszczędzenia kilku sekund mogą doprowadzić do tragedii. Dlatego ustawodawca zdecydował się na zaostrzenie przepisów dotyczących zachowania kierowców w obrębie przejazdów kolejowych i od 21 listopada wchodzą one w życie. – informuje kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. – Nowe przepisy mają być jasnym sygnałem dla kierowców, że na przejeździe kolejowym nie ma miejsca na brawurę, pośpiech ani lekceważenie sygnalizacji świetlnej. – dodaje.

Ustawa wprowadza podstawy do zatrzymania prawa jazdy na okres 3 miesięcy w przypadku czynu wyczerpującego znamiona wykroczenia określonego w art. 97a kw., polegającego na:

objeżdżaniu opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym,

wjeżdżaniu na przejazd kolejowy, jeżeli opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone oraz wjeżdżaniu na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych,

wjeżdżaniu na przejazd kolejowy, jeżeli po jego drugiej stronie nie było miejsca do kontynuowania jazdy.

Zaostrzone przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych i odwrócenie negatywnego trendu. Zgodnie ze statystykami, w 2024 r. na przejazdach kolejowych odnotowano 39 wypadków, w których zginęły 23 osoby, a w 2025 r. odnotowano 51 wypadków i 27 ofiar śmiertelnych. Do końca października 2026 r. na przejazdach kolejowych doszło do 42 wypadków, w których życie straciło 19 osób a 49 zostało rannych.

Najczęstszymi przyczynami wypadków na przejazdach kolejowych są ignorowanie znaku STOP, wjeżdżanie pod zamykające się rogatki, omijanie półrogatek czy wjeżdżanie na tory bez możliwości natychmiastowego zjazdu.