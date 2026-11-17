– Przed nowymi ochotnikami intensywne dni wypełnione nauką i praktycznymi zajęciami. Podczas szkolenia poznają zasady służby wojskowej oraz zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do realizacji zadań żołnierza WOT. Czeka ich zarówno wysiłek fizyczny, jak i konieczność szybkiego przyswajania wiedzy. W programie szkolenia znajdzie się m.in. zapoznanie z uzbrojeniem i sprzętem wojskowym, szkolenie ogniowe oraz zajęcia z taktyki lekkiej piechoty. Ochotnicy nauczą się również posługiwania środkami łączności, udzielania pierwszej pomocy oraz zdobędą wiedzę z zakresu terenoznawstwa. – st. kpr. Elżbieta Obrębska, rzecznik prasowy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Zwieńczeniem tzw. „16stki” będzie przysięga wojskowa, zaplanowana na 28 listopada w Ciechanowie. Tego dnia uczestnicy szkolenia oficjalnie potwierdzą gotowość do pełnienia służby wojskowej. Uroczystość będzie ważnym momentem nie tylko dla nowych żołnierzy, ale również dla ich rodzin i przyjaciół, którzy będą towarzyszyć im w tej wyjątkowej chwili.

Osoby zainteresowane służbą w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, które nie skorzystały z listopadowego terminu, będą miały jeszcze jedną okazję, by dołączyć do formacji w tym roku. Ostatnie tegoroczne wcielenie do Terytorialnej Służby Wojskowej zaplanowano na 12 grudnia. Rozpoczęte wówczas szkolenie będzie kontynuowane w 2027 roku.

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia służby jest kontakt z rekruterem odpowiedzialnym za dany powiat. Dane kontaktowe oraz informacje dotyczące procedury naboru można znaleźć na stronie: https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl/.

Źródło: inf. pras. 5MBOT