Obiekty zbiorowej ochrony, magazyny i 12 stacji uzdatniania wody. Prawie 67 mln zł dotacji od wojewody na inwestycje w regionie siedleckim

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-11-12 16:18

Wojewoda mazowiecki podpisał z samorządami regionu siedleckiego 137 umów na prawie 67 mln zł z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Miasta, gminy i powiaty przygotowują za te pieniądze obiekty zbiorowej ochrony, budują magazyny na sprzęt, kupują agregaty prądotwórcze, syreny alarmowe i 12 stacji uzdatniania wody. Wszystko po to, żeby w sytuacji kryzysowej mieszkańcy mieli gdzie się schronić, a woda i prąd docierały tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Dzięki 12 stacjom uzdatniania wody mieszkańcy dostaną czystą wodę także wtedy, gdy zabraknie prądu albo ujęcie zostanie skażone. 56 agregatów zasili m.in. remizy OSP, szkoły, urzędy, ośrodek zdrowia i wodociągi, czyli miejsca, w których w kryzysie organizuje się pomoc. Samorządy pracują też nad 53 budynkami, które mają służyć jako schrony i miejsca schronienia. 55 nowych syren dotrze z sygnałem alarmowym do kolejnych miejscowości, a w 26 magazynach i kontenerach znajdzie się miejsce na agregaty, zapasy wody i wyposażenie potrzebne w sytuacji zagrożenia.

– Bezpieczeństwo mieszkańców to dziś jeden z najważniejszych priorytetów państwa, a obiekty zbiorowej ochrony są w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na pierwszym miejscu. Celem rządu jest, aby każdy mieszkaniec wiedział, gdzie może schronić się w sytuacji zagrożenia – podkreśla Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki.

Woda pitna nawet podczas awarii

Mobilne stacje uzdatniania wody kupią: Węgrów i Łosice (po dwie), Powiat Siedlecki oraz gminy Siedlce, Zbuczyn, Wiśniew, Stara Kornica, Korytnica, Olszanka i Łochów. Mobilną stację można przewieźć tam, gdzie jest potrzebna i uzdatniać wodę na miejscu.

Największa z nich trafi do Łosic. Kontenerowa stacja za 1,1 mln zł wprowadzi uzdatnioną wodę prosto do wodociągu, jeśli dotychczasowe ujęcie zostanie skażone.

Samorządy dbają też o to, żeby wodociągi działały bez prądu z sieci. Agregaty zasilą m.in. stację uzdatniania wody przy ul. Leśnej w Siedlcach i dwie stacje w gminie Wierzbno. Gmina Platerów buduje awaryjne ujęcie wody.

Schrony i miejsca schronienia

Na obiekty zbiorowej ochrony, czyli budynki, w których mieszkańcy mogą przeczekać zagrożenie, samorządy mają ponad 29 mln zł. Pracują nad 53 takimi budynkami w 26 gminach i powiatach. W czterech budynkach roboty już trwają. W Łosicach powstaje miejsce schronienia dla 262 osób, to umowa na roboty za ponad 6 mln zł. W Niwiskach (gmina Mokobody) piwnica będzie wyposażona w agregat, zbiorniki na wodę i oświetlenie, żeby mogła w razie potrzeby działać samodzielnie. Prace trwają też w dwóch budynkach w Żelechowie, a w Repkach ogłoszono przetarg na modernizację podziemia urzędu gminy.

Dla 28 budynków powstają projekty, a 19 sprawdzono ekspertyzami. To przygotowanie przed uruchomieniem budów w kolejnych latach. Siedlce zleciły m.in. dokumentację przebudowy budowli ochronnej przy ul. 10 Lutego 18 oraz miejsc schronienia w trzech szkołach.

Nie wszystkie samorządy skorzystały jednak z tej szansy. W regionie siedleckim 28 samorządów (26 gmin oraz powiaty siedlecki i węgrowski) nie złożyło wniosku o pieniądze na schrony i miejsca schronienia, choć pieniądze na ten cel wciąż były dostępne. W powiecie węgrowskim o takie dotacje wystąpiło tylko Miasto Węgrów. Większość z tych samorządów ma jednak umowy na magazyny, agregaty lub syreny. Cześć samorządów zadbała o przygotowanie dokumentacji pod inwestycje w przyszłośc. Pierwszy krok nie wymaga dużych nakładów: wystarczy ekspertyza, która pozwoli zdecydować, czy stworzenie w danym miejscu schronienia jest ekonomicznie uzasadnione. Tak zaczęła np. gmina Stara Kornica, która sprawdziła ekspertyzami dwie strażnice OSP i budynek w Starej Kornicy, a teraz przygotowuje dla nich dokumentację.

Magazyny, agregaty i syreny

– Schrony to nie wszystko. Żeby w kryzysie realnie pomóc mieszkańcom, potrzebne są też miejsca, w których samorząd przechowa potrzebny sprzęt: agregaty, zapasy wody czy wyposażenie do miejsc schronienia – mówi wojewoda.

Na zakupy i magazyny samorządy powiatów siedleckiego, łosickiego, węgrowskiego, garwolińskiego i Siedlec otrzymały 33,3 mln zł. Dwie trzecie tej kwoty pójdzie na magazyny i kontenery. Największy magazyn powstaje w Łosicach – to budynek garażowo-magazynowy powiatu z placem składowym za ponad 8 mln zł. Siedlce urządzają dwa magazyny obrony cywilnej, a gmina Siedlce adaptuje na magazyn nieużywany budynek w Ostrówku (ok. 590 m²). Magazyny przygotowują też m.in. Zbuczyn, Stara Kornica, Przesmyki, Mokobody, Korytnica i Wiśniew, a w powiecie sokołowskim – powiat oraz gminy Repki, Sabnie, Sterdyń i Kosów Lacki.

Najwięcej agregatów, bo 10, kupi gmina Zbuczyn – 7 z nich trafi do jednostek OSP. W Siedlcach agregaty zabezpieczą budynki urzędu i wodociągi. Powiat siedlecki utworzy 30 punktów alarmowych z syrenami, a nowe syreny pojawią się też w powiecie łosickim (7), w Łosicach (6) i w gminie Łochów (4).

Ile w poszczególnych powiatach?

Najwięcej, bo 22,07 mln zł, wynoszą umowy samorządów z powiatu łosickiego. Samorządy z powiatu garwolińskiego mają umowy na 15,20 mln zł, z powiatu siedleckiego na 10,10 mln zł, z powiatu sokołowskiego na 7,43 mln zł, a z powiatu węgrowskiego na 3,08 mln zł. Miasto Siedlce podpisało umowy na 8,91 mln zł.

Co dalej?

Rząd przyjął Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2027–2031. W całym kraju to 102,4 mld zł, a dla województwa mazowieckiego blisko 4 mld zł. Już w 2027 r. do samorządów na Mazowszu trafi ponad 640 mln zł.

Ponad połowa pieniędzy ze środków wojewody ma iść na schrony i miejsca schronienia. Pierwszeństwo dostaną inwestycje w powiatach przy wschodniej granicy, w tym w pięciu powiatach regionu siedleckiego. Projekty i ekspertyzy przygotowane w tym roku pozwolą samorządom szybko przejść do budowy.

Źródło: inf. pras. Luiza Jurgiel-Żyła, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Osoby wizytujące remontowany schron. O dofinansowaniu obrony cywilnej w regionie siedleckim przeczytasz na Eska Siedlce.
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