Obiekty zbiorowej ochrony, magazyny i 12 stacji uzdatniania wody. Prawie 67 mln zł dotacji od wojewody na inwestycje w regionie siedleckim

Dzięki 12 stacjom uzdatniania wody mieszkańcy dostaną czystą wodę także wtedy, gdy zabraknie prądu albo ujęcie zostanie skażone. 56 agregatów zasili m.in. remizy OSP, szkoły, urzędy, ośrodek zdrowia i wodociągi, czyli miejsca, w których w kryzysie organizuje się pomoc. Samorządy pracują też nad 53 budynkami, które mają służyć jako schrony i miejsca schronienia. 55 nowych syren dotrze z sygnałem alarmowym do kolejnych miejscowości, a w 26 magazynach i kontenerach znajdzie się miejsce na agregaty, zapasy wody i wyposażenie potrzebne w sytuacji zagrożenia.

– Bezpieczeństwo mieszkańców to dziś jeden z najważniejszych priorytetów państwa, a obiekty zbiorowej ochrony są w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na pierwszym miejscu. Celem rządu jest, aby każdy mieszkaniec wiedział, gdzie może schronić się w sytuacji zagrożenia – podkreśla Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki.

Woda pitna nawet podczas awarii

Mobilne stacje uzdatniania wody kupią: Węgrów i Łosice (po dwie), Powiat Siedlecki oraz gminy Siedlce, Zbuczyn, Wiśniew, Stara Kornica, Korytnica, Olszanka i Łochów. Mobilną stację można przewieźć tam, gdzie jest potrzebna i uzdatniać wodę na miejscu.

Największa z nich trafi do Łosic. Kontenerowa stacja za 1,1 mln zł wprowadzi uzdatnioną wodę prosto do wodociągu, jeśli dotychczasowe ujęcie zostanie skażone.

Samorządy dbają też o to, żeby wodociągi działały bez prądu z sieci. Agregaty zasilą m.in. stację uzdatniania wody przy ul. Leśnej w Siedlcach i dwie stacje w gminie Wierzbno. Gmina Platerów buduje awaryjne ujęcie wody.

Schrony i miejsca schronienia

Na obiekty zbiorowej ochrony, czyli budynki, w których mieszkańcy mogą przeczekać zagrożenie, samorządy mają ponad 29 mln zł. Pracują nad 53 takimi budynkami w 26 gminach i powiatach. W czterech budynkach roboty już trwają. W Łosicach powstaje miejsce schronienia dla 262 osób, to umowa na roboty za ponad 6 mln zł. W Niwiskach (gmina Mokobody) piwnica będzie wyposażona w agregat, zbiorniki na wodę i oświetlenie, żeby mogła w razie potrzeby działać samodzielnie. Prace trwają też w dwóch budynkach w Żelechowie, a w Repkach ogłoszono przetarg na modernizację podziemia urzędu gminy.

Dla 28 budynków powstają projekty, a 19 sprawdzono ekspertyzami. To przygotowanie przed uruchomieniem budów w kolejnych latach. Siedlce zleciły m.in. dokumentację przebudowy budowli ochronnej przy ul. 10 Lutego 18 oraz miejsc schronienia w trzech szkołach.

Nie wszystkie samorządy skorzystały jednak z tej szansy. W regionie siedleckim 28 samorządów (26 gmin oraz powiaty siedlecki i węgrowski) nie złożyło wniosku o pieniądze na schrony i miejsca schronienia, choć pieniądze na ten cel wciąż były dostępne. W powiecie węgrowskim o takie dotacje wystąpiło tylko Miasto Węgrów. Większość z tych samorządów ma jednak umowy na magazyny, agregaty lub syreny. Cześć samorządów zadbała o przygotowanie dokumentacji pod inwestycje w przyszłośc. Pierwszy krok nie wymaga dużych nakładów: wystarczy ekspertyza, która pozwoli zdecydować, czy stworzenie w danym miejscu schronienia jest ekonomicznie uzasadnione. Tak zaczęła np. gmina Stara Kornica, która sprawdziła ekspertyzami dwie strażnice OSP i budynek w Starej Kornicy, a teraz przygotowuje dla nich dokumentację.

Magazyny, agregaty i syreny

– Schrony to nie wszystko. Żeby w kryzysie realnie pomóc mieszkańcom, potrzebne są też miejsca, w których samorząd przechowa potrzebny sprzęt: agregaty, zapasy wody czy wyposażenie do miejsc schronienia – mówi wojewoda.

Na zakupy i magazyny samorządy powiatów siedleckiego, łosickiego, węgrowskiego, garwolińskiego i Siedlec otrzymały 33,3 mln zł. Dwie trzecie tej kwoty pójdzie na magazyny i kontenery. Największy magazyn powstaje w Łosicach – to budynek garażowo-magazynowy powiatu z placem składowym za ponad 8 mln zł. Siedlce urządzają dwa magazyny obrony cywilnej, a gmina Siedlce adaptuje na magazyn nieużywany budynek w Ostrówku (ok. 590 m²). Magazyny przygotowują też m.in. Zbuczyn, Stara Kornica, Przesmyki, Mokobody, Korytnica i Wiśniew, a w powiecie sokołowskim – powiat oraz gminy Repki, Sabnie, Sterdyń i Kosów Lacki.

Najwięcej agregatów, bo 10, kupi gmina Zbuczyn – 7 z nich trafi do jednostek OSP. W Siedlcach agregaty zabezpieczą budynki urzędu i wodociągi. Powiat siedlecki utworzy 30 punktów alarmowych z syrenami, a nowe syreny pojawią się też w powiecie łosickim (7), w Łosicach (6) i w gminie Łochów (4).

Ile w poszczególnych powiatach?

Najwięcej, bo 22,07 mln zł, wynoszą umowy samorządów z powiatu łosickiego. Samorządy z powiatu garwolińskiego mają umowy na 15,20 mln zł, z powiatu siedleckiego na 10,10 mln zł, z powiatu sokołowskiego na 7,43 mln zł, a z powiatu węgrowskiego na 3,08 mln zł. Miasto Siedlce podpisało umowy na 8,91 mln zł.

Co dalej?

Rząd przyjął Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2027–2031. W całym kraju to 102,4 mld zł, a dla województwa mazowieckiego blisko 4 mld zł. Już w 2027 r. do samorządów na Mazowszu trafi ponad 640 mln zł.

Ponad połowa pieniędzy ze środków wojewody ma iść na schrony i miejsca schronienia. Pierwszeństwo dostaną inwestycje w powiatach przy wschodniej granicy, w tym w pięciu powiatach regionu siedleckiego. Projekty i ekspertyzy przygotowane w tym roku pozwolą samorządom szybko przejść do budowy.

Źródło: inf. pras. Luiza Jurgiel-Żyła, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie