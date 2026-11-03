W Siedlcach i Mińsku Mazowieckim żyje się lepiej niż w Krakowie? Najnowszy ranking nie pozostawia wątpliwości!

Należy wspomnieć, że autorzy raportu „Gdzie żyje się najlepiej?” przeanalizowali 2479 polskich gmin, oceniając m.in. edukację, transport, dostępność usług, ochronę zdrowia oraz bezpieczeństwo.

Wyniki raportu przedstawiono w dwóch wariantach: eksperckim oraz uwzględniającym preferencje Polaków.

Mińsk Mazowiecki ponownie znalazł się na 1 miejscu w rankingu w wariancie eksperckim jakości życia w polskich gminach. Na wysokim 5. miejscu rankingu znalazły się Siedlce. Warto dodać, że miasta z naszego regionu wyprzedziły m.in. Sopot czy Giżycko.

Zestawienie oparte na preferencjach mieszkańców wygląda inaczej niż wariant ekspercki. Pierwsze miejsce zajęła tutaj Warszawa, wyprzedzając ubiegłorocznego lidera czyli Sopot. W pierwszej dziesiątce znalazły się również Poznań, Gdańsk czy Kraków. W tym zestawieniu większą rolę odgrywają infrastruktura i dostępność usług, a także warunki ekonomiczne. Co ciekawe w obu zestawieniach znalazły się Mińsk Mazowiecki, Siedlce oraz Sopot.

W obu zestawieniach Siedlce i Mińsk Mazowiecki plasują się wyżej niż Kraków czy Poznań. Czy faktycznie w miastach naszego regonu żyje się tak dobrze?

Autor: M. Jakubowski Burmistrz Mińska Mazowieckiego/ Facebook