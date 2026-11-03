Zaginął 45-latek z Łosic. Rodzina nie ma z nim kontaktu od kilku dni!

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach poszukują 45-letniego Piotra Chomiuka, mieszkańca Łosic.
Mężczyzna 30 października 2026 roku opuścił miejsce zamieszkania i do chwili obecnej nie powrócił.
Zaginiony poruszał się samochodem Cupra Formentor, koloru ciemnofioletowego, o numerze rejestracyjnym WB 699EG.
RYSOPIS ZAGINIONEGO:
- Wzrost: około 180 cm
- Sylwetka: szczupła
- Włosy: ciemne z lekką siwizną, zaczesane do tyłu
- Oczy: zielone
- Zarost: brak
Jeśli widziałeś zaginionego, rozpoznajesz opisany pojazd lub posiadasz jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca jego pobytu, skontaktuj się z Komendą Powiatową Policji w Łosicach tel. +48 47 707 72 00 email: [email protected] lub zadzwoń pod numer alarmowy **112**.