Zaginął 45-latek z Łosic. Rodzina nie ma z nim kontaktu od kilku dni!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-11-03 15:26

Policjanci z Łosic szukają 45-letniego mieszkańca miasta, który ostatni raz widziany był 30 października.

Srebrny radiowóz z napisem Policja. Na miniaturze zaginiony Piotr Chomiuk. O poszukiwaniach przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: M.Sz./ Canva.com

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach poszukują 45-letniego Piotra Chomiuka, mieszkańca Łosic.

Mężczyzna 30 października 2026 roku opuścił miejsce zamieszkania i do chwili obecnej nie powrócił.

Zaginiony poruszał się samochodem Cupra Formentor, koloru ciemnofioletowego, o numerze rejestracyjnym WB 699EG.

RYSOPIS ZAGINIONEGO:

  • Wzrost: około 180 cm
  • Sylwetka: szczupła
  • Włosy: ciemne z lekką siwizną, zaczesane do tyłu
  • Oczy: zielone
  • Zarost: brak

Jeśli widziałeś zaginionego, rozpoznajesz opisany pojazd lub posiadasz jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca jego pobytu, skontaktuj się z Komendą Powiatową Policji w Łosicach tel. +48 47 707 72 00 email: [email protected] lub zadzwoń pod numer alarmowy **112**.

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