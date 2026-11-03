Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza 7 listopada na Dzień teatru i improwizacji

Program Dnia teatru i improwizacji w ŁOK – sobota 7 listopada 2026 r.:

- godz. 16.00 Mariola Chmielewska (Łukowski Ośrodek Kultury) – monodram pt. „Ja… siostra Fridy”

Spektakl inspirowany życiem i twórczością meksykańskiej malarki. Frida Kahlo (1907–1954) słynęła przede wszystkim z autoportretów nawiązujących do kultury meksykańskiej i indiańskiej. Jej życie zdeterminował poważny wypadek autobusowy w młodości, w wyniku którego doznała licznych złamań żeber, kręgosłupa i nóg. Czas spędzony w łóżku podczas długiej rekonwalescencji zaowocował pasją do malarstwa. Wielkim punktem zwrotnym w jej życiu była relacja z meksykańskim artystą Diego Riverą. Postać Fridy oraz jej zmagania z bólem i cierpieniem stały się kanwą dla monodramu Marioli Chmielewskiej, młodej debiutantki, studentki pierwszego roku na Wydziale Wiedzy o Teatrze w Warszawie.

Wykonanie – Mariola Chmielewska. Scenariusz i reżyseria – Sławomir Żyłka.

- godz. 17:00 Marta Łaska (Teatr In Art) – monodram pt. „A imię me – Manipulacja”

Spektakl, czy może raczej wykład, w którym Pani Manipulacja wytłumaczy, wskaże i wyjaśni metody wpływania na innych, bo czemuż by nie? W końcu jakie to ma znaczenie? Przecież to i tak nic nie zmieni, prawda? Spektakl inspirowany reportażem Renaty Kim pt. „Dlaczego nikt nie widzi, że umieram” jak również „Podręcznikiem manipulacji” autorstwa Gregorego Hartley'a i Maryann Karinch. Wykorzystane zostały w nim utwory Anny Świrszczyńskiej i Bolesława Leśmiana.

Marta Łaska – animatorka, recytatorka, monodramistka i miłośniczka kultury żywego słowa. Absolwentka XIV Akademii Praktyk Teatralnych Gardzienice. Aktorka wrocławskiego teatru objazdowego „In Art.”. Monodram „A imię me – Manipulacja” został uhonorowany I nagrodą, Nagrodą Publiczności oraz Nagrodą Towarzystwa Kultury Teatralnej na finałach Teatru Jednego Aktora „Sam na Scenie” podczas Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Słupsku.

Wykonanie, scenariusz i reżyseria - Marta Łaska.

- godz. 18:00 MMS im pro (Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie-Hucie) – improwizacja teatralna „ŁOK-owski Wieczór Komedii Improwizowanej”

„MMS im pro” to grupa teatralna z Rudy-Huty specjalizująca się w improwizacji teatralnej. Działa w ramach „Huty Kultury” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rudzie-Hucie. Koordynatorem i jednym z aktorów jest Marcin Woszczewski kierujący GOK-iem i Teatrem „OKO”. Aktorzy „MMS im pro” tworzą improwizowane spektakle, występy komediowe oraz prowadzą warsztaty improwizacji. Jest to forma interaktywnej aktywizacji widzów... a młodych widzów w szczególności. Grupa występuje w środowisku lokalnym, chętnie wspierając akcje charytatywne. Jest także zapraszana do zaprzyjaźnionych placówek kultury w kraju.

Wykonanie - Marcin Nawrocki, Marcin Woszczewski i Szymon Woszczewski.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Wejście na darmowe zaproszenia do odbioru w kasie Kina Łuków.