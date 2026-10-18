Ruszyła XIV edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Sztuka plus Komercja w Siedlcach

Siedlecki Festiwal jest przedsięwzięciem cyklicznym, odbywającym się w CKiS od 2012 roku. W jego ramach na siedleckiej scenie prezentowane są ogólnopolskie hity teatralne z udziałem znanych artystów. Wydarzenie odbywa się w formule konkursowej. Jak co roku, także podczas 14. edycji wszystkie nagrody przyznane laureatom mają zostać przekazane na cele charytatywne.

Oficjalnego otwarcia XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Sztuka Plus Komercja dokonali Prezydent Miasta Siedlce Tomasz Hapunowicz, Iwona Księżopolska – właścicielka drukarni Iwonex i sponsor główny Festiwalu, a także Adam Tarkowski – Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.

Spektakl „Damy i huzary” Aleksandra Fredry w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej rozpoczął festiwalową rywalizację w 2026 roku. Na scenie wystąpił m.in. prof. Jarosław Gajewski – wybitny aktor, reżyser i pedagog, a zarazem patron artystyczny wydarzenia, od wielu lat zaangażowany w popularyzację polskiej klasyki teatralnej.

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– Patronat ma charakter honorowy. Znam ten festiwal nie od dzisiaj i budzi on mój szacunek. Tak, jest w tym pewne ryzyko, wszędzie gdzie jest komercja, jest pewne ryzyko, ale to miejsce i kolejnych wiele edycji tego festiwalu pozwalają mi śmiało podjąć ten patronat w poczuciu, oczywiście, odpowiedzialności. Sztuka też jest ryzykiem. Każda sztuka może się obsunąć, każda sztuka może nie sięgnąć wyżyn swoich możliwości. Myślę, że tu jest taka komercja, która ma przede wszystkim ambicje artystyczne. – powiedział nam Jarosław Gajewski w dniu inauguracji Festiwalu.

W ramach tegorocznej edycji wydarzenia organizatorzy zapraszają na osiem spektakli konkursowych, a także pięć imprez towarzyszących, takich jak monodramy czy koncerty. Festiwal Teatrów Sztuka plus Komercja potrwa do 12 grudnia.