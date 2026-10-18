Kino Kobiet w Heliosie już 21 października. W programie pokaz filmu „Jak żyć, żeby nie zwariować”

KINO KOBIET

Kino Kobiet to seanse z filmami specjalnie dobranymi z myślą o żeńskiej widowni, którym towarzyszą liczne niespodzianki i atrakcje jeszcze przed rozpoczęciem seansu. To wieczór, podczas którego można oderwać się od codziennych obowiązków, spotkać z przyjaciółkami, poznać coś nowego i po prostu dobrze się bawić!

– A wszystko to w luźnej, pełnej pozytywnej energii atmosferze, którą pokochały już setki kinomaniaczek. Bo umówmy się – czasem najlepszy plan to dobry film, świetne towarzystwo i kilka godzin tylko dla siebie! Nie może Cię zabraknąć! Zbierz przyjaciółki, zarezerwujcie sobie wspólny wieczór i dołączcie do nas na najbliższym Kinie Kobiet w kinie Helios! Gwarantujemy, że będzie co wspominać! Bo każda z nas zasługuje czasem na wieczór tylko dla siebie! 21 października zapraszamy na pokaz z polską komedią "Jak żyć, żeby nie zwariować". – zapowiada Aleksandra Gołoś, kierownik kina Helios Siedlce.

Autor: Helios Siedlce/ Facebook

FABUŁA FILMU

Anka ma pozornie idealne życie, dopóki zdrada, utrata pracy, długi i problemy z dziećmi nie wywracają go do góry nogami. Zamiast się poddać, postanawia wreszcie zawalczyć o siebie i zacząć żyć na własnych zasadach – z humorem, odwagą i sporą dawką chaosu.

MOTYW WIECZORU

Podczas najbliższego spotkania w ramach cyklu „Kino Kobiet” w środę 21 października pracownicy kina zapraszają w kreacjach w stylu „jesienna dziewczyna”.

ATRAKCJE WIECZORU

Chcesz poznać najnowsze trendy w modzie, nowinki kosmetyczne, chcesz zadbać o swoje zdrowie? Ten seans jest dla Ciebie! Pracownicy Heliosa gwarantują niezapomniane emocje w babskim towarzystwie!