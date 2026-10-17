W Siedlcach trwa Festiwal Roślin 2026. W weekend 17-18 października w hali „Samochodówki” znajdziecie rośliny doniczkowe, ozdoby i ekologiczne nawozy

Jakie m.in. rośliny można zakupić na Festiwalu Roślin? Odpowiedź jest prosta – bardzo różne. Wybór jest ogromny. Znajdziecie tam zarówno silnie pachnącą anginkę, jak i rzadkie odmiany orchidei czy np. rośliny mięsożerne. Nie brakuje tradycyjnych, jak i rzadko spotykanych roślin zielonych czy kwiatów kwitnących. Zobaczcie w naszej tegorocznej galerii zdjęć!
Co znajdziesz na Festiwalu Roślin w Siedlcach:
- Rośliny domowe prosto od ogrodników,
- Atrakcyjne ceny,
- Szeroki wybór małych i dużych roślin, doniczek i akcesoriów,
- Ekologiczne nawozy, środki ochrony i inne produkty do uprawy roślin,
- Wysokiej jakości rośliny prosto ze szklarni,
- Ofertę dla kolekcjonerów.
📍 Gdzie?
- Hala ZSP nr 3, tzw. „Samochodówki”
- ul. Popiełuszki 8, 08-110 Siedlce
Kiedy?
- 🗓️ Sobota 17 października: 8:00–20:00
- 🗓️ Niedziela 18 października: 10:00–18:00
🎉 Wstęp jest bezpłatny!