W Siedlcach trwa Festiwal Roślin 2026. W weekend 17-18 października w hali „Samochodówki” znajdziecie rośliny doniczkowe, ozdoby i ekologiczne nawozy

Miłośnicy zieleni nie będą zwiedzeni! Podczas Festiwalu Roślin 2026 w Siedlcach nie brakuje oryginalnych roślin doniczkowych prosto z hodowli, ekologicznych nawozów, środków ochrony roślin, a nawet ozdobnych doniczek. Wydarzenie trwa przez cały weekend 17-18 października w hali siedleckiej „Samochodówki”, przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 8. Wstęp wolny!