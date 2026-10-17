W Siedlcach trwa Festiwal Roślin 2026. W weekend 17-18 października w hali „Samochodówki” znajdziecie rośliny doniczkowe, ozdoby i ekologiczne nawozy

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-10-17 14:24

Miłośnicy zieleni nie będą zwiedzeni! Podczas Festiwalu Roślin 2026 w Siedlcach nie brakuje oryginalnych roślin doniczkowych prosto z hodowli, ekologicznych nawozów, środków ochrony roślin, a nawet ozdobnych doniczek. Wydarzenie trwa przez cały weekend 17-18 października w hali siedleckiej „Samochodówki”, przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 8. Wstęp wolny!

Jakie m.in. rośliny można zakupić na Festiwalu Roślin? Odpowiedź jest prosta – bardzo różne. Wybór jest ogromny. Znajdziecie tam zarówno silnie pachnącą anginkę, jak i rzadkie odmiany orchidei czy np. rośliny mięsożerne. Nie brakuje tradycyjnych, jak i rzadko spotykanych roślin zielonych czy kwiatów kwitnących. Zobaczcie w naszej tegorocznej galerii zdjęć!

Co znajdziesz na Festiwalu Roślin w Siedlcach:

  • Rośliny domowe prosto od ogrodników,
  • Atrakcyjne ceny,
  • Szeroki wybór małych i dużych roślin, doniczek i akcesoriów,
  • Ekologiczne nawozy, środki ochrony i inne produkty do uprawy roślin,
  • Wysokiej jakości rośliny prosto ze szklarni,
  • Ofertę dla kolekcjonerów.
Ludzie oglądający rośliny na regałach w hali. O Festiwalu Roślin w Siedlcach przeczytasz na Eska Siedlce.
Galeria zdjęć 70

📍 Gdzie?

  • Hala ZSP nr 3, tzw. „Samochodówki”
  • ul. Popiełuszki 8, 08-110 Siedlce

Kiedy?

  • 🗓️ Sobota 17 października: 8:00–20:00
  • 🗓️ Niedziela 18 października: 10:00–18:00

🎉 Wstęp jest bezpłatny!

Przeczytaj także:

ROLKI

rośliny
Kwiaty
Siedlce
Festiwal Roślin
rośliny doniczkowe
Samochodówka Siedlce