W centrum Siedlec trwa Jesienny Jarmark Staropolski. Sprawdźcie program!

Na Placu Generała Sikorskiego pojawiły się stoiska handlowe, regionalne przysmaki, ciekawe produkty oraz wyjątkowi twórcy rękodzieła, którzy przygotowują swoje prace z pasją i dbałością o każdy detal. To doskonała okazja, by znaleźć niepowtarzalne drobiazgi, oryginalne prezenty.

Na jarmarku kupicie m.in. wędliny , sery, miody, tradycyjne chleby, kwas chlebowy czy ciasta. Coś dla siebie znajdą również wielbiciele roślin i porcelany.

W sobotę, 17 października, w godzinach 17:00–20:00 organizatorzy zapraszają na wspólną potańcówkę!

Dodatkowo w sobotę o godz. 18:00 możecie wybrać się na pokaz Teatru Tańca z Ogniem „Mantra”.

Piątek, 16.10 – 11:00–19:00

Sobota, 17.10 – 11:00–20:00

Niedziela, 18.10 – 11:00–19:00

Plac Generała Władysława Sikorskiego w Siedlcach