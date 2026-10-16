W centrum Siedlec trwa Jesienny Jarmark Staropolski. Sprawdźcie program!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-10-16 15:40

Od piątku ( 16 października) na Placu Generała Sikorskiego w centrum Siedlec trwa 5. Jesienny Jarmark Staropolski. W programie warsztaty dla dzieci, potańcówka i pokaz Teatru Tańca z Ogniem „Mantra”. Jarmark potrwa aż do niedzieli ( 18 października).

Na Placu Generała Sikorskiego pojawiły się stoiska handlowe, regionalne przysmaki, ciekawe produkty oraz wyjątkowi twórcy rękodzieła, którzy przygotowują swoje prace z pasją i dbałością o każdy detal. To doskonała okazja, by znaleźć niepowtarzalne drobiazgi, oryginalne prezenty.

Na jarmarku kupicie m.in. wędliny , sery, miody, tradycyjne chleby, kwas chlebowy czy ciasta. Coś dla siebie znajdą również wielbiciele roślin i porcelany.

W sobotę, 17 października, w godzinach 17:00–20:00 organizatorzy zapraszają na wspólną potańcówkę!

Dodatkowo w sobotę o godz. 18:00 możecie wybrać się na pokaz Teatru Tańca z Ogniem „Mantra”.

  • Piątek, 16.10 – 11:00–19:00
  • Sobota, 17.10 – 11:00–20:00
  • Niedziela, 18.10 – 11:00–19:00

Plac Generała Władysława Sikorskiego w Siedlcach

Jarmark Siedlce
Autor: organizatorzy/ Facebook

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