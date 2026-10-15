Troje biologów z Uniwersytetu w Siedlcach ponownie w gronie najczęściej cytowanych naukowców świata!

Obecność trojga badaczy z Instytutu Nauk Biologicznych UwS w międzynarodowym rankingu potwierdza znaczenie prowadzonych w Uniwersytecie w Siedlcach badań oraz ich widoczność w światowym obiegu naukowym. Cytowania publikacji świadczą o tym, że wyniki prac naukowych są dostrzegane i wykorzystywane przez badaczy reprezentujących różne ośrodki naukowe na świecie.

Różnorodność badań i wspólny wymiar naukowego sukcesu

Prof. dr hab. Barbara Kot prowadzi badania z zakresu mikrobiologii, koncentrując się na bakteriach chorobotwórczych, ich lekowrażliwości oraz mechanizmach oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. W jej badaniach ważne miejsce zajmuje również poszukiwanie możliwości ograniczania lekooporności, w tym z wykorzystaniem związków pochodzenia roślinnego.

Dr hab. Dorota Czeszczewik, prof. uczelni, jest ornitolożką i ekolożką od lat prowadzącą badania w Puszczy Białowieskiej. Jej zainteresowania naukowe obejmują ekologię, zachowanie, ewolucję i ochronę ptaków leśnych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków gniazdujących w dziuplach. Bada również wpływ warunków środowiskowych na różnorodność i rozmieszczenie ptaków oraz znaczenie naturalnych struktur leśnych, w tym martwych drzew, dla funkcjonowania ekosystemów.

Prof. dr hab. Artur Goławski zajmuje się ekologią i zachowaniem ptaków, a szczególnie gatunków związanych z krajobrazem rolniczym. Do głównych obszarów jego badań należą ekologia behawioralna gąsiorka, czynniki wpływające na rozród rybitw oraz migracje ptaków wodno-błotnych. Jego prace przyczyniają się do lepszego poznania biologii ptaków i zależności między ich zachowaniem a warunkami środowiskowymi.

Źródło: inf. pras. UwS