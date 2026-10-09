Siedlce: Będzie fontanna, tarasy wypoczynkowe, park linowy i zjeżdżalnia. Tereny przy ul. Wiszniewskiego czeka metamorfoza!

Na Skwerze Leśników Polskich w Siedlcach, który znajduje się między ulicami Wiszniewskiego, Prusa i Kazimierzowską powstaną trzy zbiorniki retencyjne, których podstawową funkcją będzie gromadzenie wód opadowych i roztopowych.

- Zbiorniki zostaną wkomponowane w istniejące ukształtowanie terenu, z wykorzystaniem jego naturalnych spadków i obniżeń. Inwestycja zwiększy retencję i zabezpieczy teren przed podtopieniami. Gromadzenie części wód pozwoli jednocześnie na odciążenie miejskiego systemu kanalizacji deszczowej – informuje Urząd Miasta Siedlce.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano także wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin oraz założenie nowych trawników. W obrębie jednego ze zbiorników powstanie fontanna. Wykonane zostaną drewniane tarasy wypoczynkowe, a także strefy dla dzieci – w tym park linowy i zjeżdżalnia. Przestrzeń uzupełnią elementy małej architektury, takie jak ławki i leżaki.

Całkowity koszt inwestycji to 6 831 561,53 zł, miasto na ten cel dostało dofinansowanie w kwocie 4 377 711,39 zł.