Siedlce: Będzie fontanna, tarasy wypoczynkowe, park linowy i zjeżdżalnia. Tereny przy ul. Wiszniewskiego czeka metamorfoza!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-10-09 10:27

Tereny zielone przy ul. Wiszniewskiego w Siedlcach przejdą dużą metamorfozę, pojawią się tam zbiorniki retencyjne oraz całą masa atrakcji dla mieszkańców.

Skwer Leśników Polskich z drzewami i alejką. O planowanej metamorfozie terenu w Siedlcach przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: UM Siedlce/ Materiały prasowe

Na Skwerze Leśników Polskich w Siedlcach, który znajduje się między ulicami Wiszniewskiego, Prusa i Kazimierzowską powstaną trzy zbiorniki retencyjne, których podstawową funkcją będzie gromadzenie wód opadowych i roztopowych. 

- Zbiorniki zostaną wkomponowane w istniejące ukształtowanie terenu, z wykorzystaniem jego naturalnych spadków i obniżeń. Inwestycja zwiększy retencję i zabezpieczy teren przed podtopieniami. Gromadzenie części wód pozwoli jednocześnie na odciążenie miejskiego systemu kanalizacji deszczowej – informuje Urząd Miasta Siedlce.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano także wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin oraz założenie nowych trawników. W obrębie jednego ze zbiorników powstanie fontanna. Wykonane zostaną drewniane tarasy wypoczynkowe, a także strefy dla dzieci – w tym park linowy i zjeżdżalnia. Przestrzeń uzupełnią elementy małej architektury, takie jak ławki i leżaki.

Całkowity koszt inwestycji to 6 831 561,53 zł, miasto na ten cel dostało dofinansowanie w kwocie 4 377 711,39 zł.

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