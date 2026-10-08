Drugie rondo na ul. Starowiejskiej w Siedlcach czeka remont. Zniszczyły je samochody ciężarowe

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-10-08 9:07

Przedłużający się remont ronda Starowiejska / Janowska w Siedlcach długo dawał się we znaki kierowcom. Obecnie rondo jest już przejezdne dla osobówek, ale zamknięte dla samochodów ciężarowych, które nadal muszą korzystać z objazdów. Niestety, niektóre ciężarówki ignorowały znaki objazdu, przy okazji niszcząc drugie, mniejsze rondo na ulicy Starowiejskiej, na skrzyżowaniu z ulicami Mazura i Geodetów. W związku z tym magistrat planuje wkrótce remont również tego ronda.

Potwierdzam, że miasto Siedlce wyremontuje rondo w rejonie ulic Starowiejska – Biskupa Mazura – Geodetów. Zostało ono uszkodzone z tego względu, że był tam zakaz wjazdu dla samochodów ciężarowych, ale te samochody jednak tam wjeżdżały, niestety. W związku z tym nawierzchnia uległa uszkodzeniu. Remont rozpocznie się prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Miejmy nadzieję, że potrwa dość szybko. Prosimy o wyrozumiałość. Musimy na trochę zacisnąć zęby, aby za chwilę było lepiej... – informuje Piotr Woźniak, naczelnik Gabinetu Prezydenta Miasta Siedlce.

Ruch w rejonie ronda raczej nie zostanie zamknięty, choć oczywiście w trakcie robót kierowcy muszą się liczyć z pewnymi utrudnieniami i zachować tam szczególną ostrożność.

Koszt remontu został wstępnie oszacowany przez urzędników na ok. 50 tys. zł. Nawierzchnia z kostki granitowej, która uległa tam zniszczeniu, zostanie wymieniona na nową. Najprawdopodobniej betonową, która będzie trwalsza i bardziej odporna na zniszczenia.

Zniszczona wyspa ronda z wysypaną kostką i słupkami ostrzegawczymi. O remoncie w Siedlcach przeczytasz na Eska Siedlce.
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