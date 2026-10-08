Drugie rondo na ul. Starowiejskiej w Siedlcach czeka remont. Zniszczyły je samochody ciężarowe

– Potwierdzam, że miasto Siedlce wyremontuje rondo w rejonie ulic Starowiejska – Biskupa Mazura – Geodetów. Zostało ono uszkodzone z tego względu, że był tam zakaz wjazdu dla samochodów ciężarowych, ale te samochody jednak tam wjeżdżały, niestety. W związku z tym nawierzchnia uległa uszkodzeniu. Remont rozpocznie się prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Miejmy nadzieję, że potrwa dość szybko. Prosimy o wyrozumiałość. Musimy na trochę zacisnąć zęby, aby za chwilę było lepiej... – informuje Piotr Woźniak, naczelnik Gabinetu Prezydenta Miasta Siedlce.

Ruch w rejonie ronda raczej nie zostanie zamknięty, choć oczywiście w trakcie robót kierowcy muszą się liczyć z pewnymi utrudnieniami i zachować tam szczególną ostrożność.

Koszt remontu został wstępnie oszacowany przez urzędników na ok. 50 tys. zł. Nawierzchnia z kostki granitowej, która uległa tam zniszczeniu, zostanie wymieniona na nową. Najprawdopodobniej betonową, która będzie trwalsza i bardziej odporna na zniszczenia.