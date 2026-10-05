Siedlecki sąd wydał wyrok skazujący w sprawie Adama Cz., oskarżonego o zabójstwo ratownika i napaść na drugiego z medyków, którzy próbowali mu pomóc

Wyrok w sprawie Adama Cz.
– Sąd wydał w sprawie Adama Cz. wyrok skazujący, jednakże nie podzielił stanowiska prokuratury co do kwalifikacji prawnej czynu zarzucanego oskarżonemu. Nie przyjął, iż działał on w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, o co wnosiła prokuratura. Nie podzielił także wniosków prokuratury co do orzeczenia dożywotniej kary pozbawienia wolności i wymierzył oskarżonemu karę 30 lat pozbawienia wolności. Dopiero po zapoznaniu się z pisemnymi motywami wyroku, zostanie podjęta decyzja co do akceptacji tego wyroku czy też wniesienia środka odwoławczego. – powiedziała nam po rozprawie Anita Żabczyńska-Komor, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, wdowy po zmarłym ratowniku.
W uzasadnieniu do wyroku sędzia Anita Kowalczyk Makuła zaznaczyła, że sąd nie miał wątpliwości, że oskarżony chciał zabić ratownika Cezarego, bo użył długiego noża i zaatakował mężczyznę z dużą siłą. Sędzia nie miała też wątpliwości, że Adam Cz. zaatakował drugiego ratownika Mateusza z możliwym zamiarem pozbawienia go życia, ale na szczęście tylko go zranił i został przez niego obezwładniony. Podkreśliła też, że oskarżony był uznany przez biegłych za poczytalnego, a atak dotyczył ratowników, którzy przybyli mu na pomoc. Mężczyzna był jednak pijany i z tego powodu nie do końca panował nad tym co robił. W trakcie procesu zachowywał się spokojnie i nie utrudniał postępowania. Zdaniem sędzi kara 30 lat pozbawienia wolności jest sprawiedliwa. Wydają się jej adekwatne także kary finansowego zadośćuczynienia w kwocie po 50 tys. zł na rzecz oskarżycieli posiłkowych (drugiego z pokrzywdzonych ratowników, a także wdowy po zmarłym ratowniku, która prosiła o przekazanie pieniędzy na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym).
Wyrok nie jest prawomocny.