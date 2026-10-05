Siedlecki sąd wydał wyrok skazujący w sprawie Adama Cz., oskarżonego o zabójstwo ratownika i napaść na drugiego z medyków, którzy próbowali mu pomóc

W poniedziałek, 5 października, przed Sądem Okręgowym w Siedlcach zapadł wyrok w sprawie Adama Cz., Siedlczanina oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego i czynną napaść na drugiego z ratowników, którzy przyjechali na jego wezwanie, by udzielić mu pomocy po urazie głowy. Oskarżony został skazany na łączną karę 30 lat pozbawienia wolności. Adam Cz. ma także wypłacić po 50 tys. zł zadośćuczynienia drugiemu z poszkodowanych ratowników, a także na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Wyrok jest nieprawomocny.

Autor: Monika Półbratek