Siedlecki sąd wydał wyrok skazujący w sprawie Adama Cz., oskarżonego o zabójstwo ratownika i napaść na drugiego z medyków, którzy próbowali mu pomóc

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-10-05 12:15

W poniedziałek, 5 października, przed Sądem Okręgowym w Siedlcach zapadł wyrok w sprawie Adama Cz., Siedlczanina oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego i czynną napaść na drugiego z ratowników, którzy przyjechali na jego wezwanie, by udzielić mu pomocy po urazie głowy. Oskarżony został skazany na łączną karę 30 lat pozbawienia wolności. Adam Cz. ma także wypłacić po 50 tys. zł zadośćuczynienia drugiemu z poszkodowanych ratowników, a także na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Wyrok jest nieprawomocny.

Sędziowie i prawnicy na sali sądowej podczas ogłaszania wyroku. O sprawie Adama Cz. przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Monika Półbratek

Wyrok w sprawie Adama Cz.

– Sąd wydał w sprawie Adama Cz. wyrok skazujący, jednakże nie podzielił stanowiska prokuratury co do kwalifikacji prawnej czynu zarzucanego oskarżonemu. Nie przyjął, iż działał on w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, o co wnosiła prokuratura. Nie podzielił także wniosków prokuratury co do orzeczenia dożywotniej kary pozbawienia wolności i wymierzył oskarżonemu karę 30 lat pozbawienia wolności. Dopiero po zapoznaniu się z pisemnymi motywami wyroku, zostanie podjęta decyzja co do akceptacji tego wyroku czy też wniesienia środka odwoławczego. – powiedziała nam po rozprawie Anita Żabczyńska-Komor, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, wdowy po zmarłym ratowniku.

W uzasadnieniu do wyroku sędzia Anita Kowalczyk Makuła zaznaczyła, że sąd nie miał wątpliwości, że oskarżony chciał zabić ratownika Cezarego, bo użył długiego noża i zaatakował mężczyznę z dużą siłą. Sędzia nie miała też wątpliwości, że Adam Cz. zaatakował drugiego ratownika Mateusza z możliwym zamiarem pozbawienia go życia, ale na szczęście tylko go zranił i został przez niego obezwładniony. Podkreśliła też, że oskarżony był uznany przez biegłych za poczytalnego, a atak dotyczył ratowników, którzy przybyli mu na pomoc. Mężczyzna był jednak pijany i z tego powodu nie do końca panował nad tym co robił. W trakcie procesu zachowywał się spokojnie i nie utrudniał postępowania. Zdaniem sędzi kara 30 lat pozbawienia wolności jest sprawiedliwa. Wydają się jej adekwatne także kary finansowego zadośćuczynienia w kwocie po 50 tys. zł na rzecz oskarżycieli posiłkowych (drugiego z pokrzywdzonych ratowników, a także wdowy po zmarłym ratowniku, która prosiła o przekazanie pieniędzy na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym).

Wyrok nie jest prawomocny.

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