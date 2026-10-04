Przyznała się do zabójstwa męża, ale nie trafi do więzienia. Biegli uznali Elżbietę P. z Mrozów za niepoczytalną

Okoliczności sprawy

Do brutalnego zabójstwa 51-letniego Dariusza P. doszło 4 grudnia 2025 r. w Mrozach. Zakrwawione ciało mężczyzny, lokalnego biznesmena prowadzącego stację paliw, znaleziono w sypialni jego domu. Jak wykazała późniejsza sekcja zwłok, zginął on w wyniku rozległych obrażeń czaszkowo-mózgowych, zadanych narzędziem tępokrawędzistym.

– Wykonane w przedmiotowej sprawie czynności procesowe i pozaprocesowe w sposób jednoznaczny wskazywały, że zbrodni dopuściła się jego żona – Elżbieta P. W dniu 5 grudnia 2025 r. prokurator Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim przedstawił Elżbiecie P. zarzut dokonania w dniu 4 grudnia 2025 r. w Mrozach zbrodni zabójstwa Dariusza P., tj. czynu z art. 148 § 1 kk. Elżbieta P. podczas trzykrotnych przesłuchań w charakterze podejrzanej przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i skorzystała z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień. – informuje Bartłomiej Świderski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Opinia biegłych w sprawie poczytalności podejrzanej

Na etapie postępowania przygotowawczego – w związku z uzasadnionymi wątpliwościami, co do poczytalności podejrzanej Elżbiety P. – śledczy postanowili zasięgnąć w tej kwestii opinii biegłych psychiatrów i psychologa.

– Elżbieta P. została skierowana na obserwację szpitalną, po której zakończeniu biegli psychiatrzy i psycholog stwierdzili u niej chorobę psychiczną. Zgodnie z opinią biegłych, w czasie dokonywania zarzucanego jej czynu, podejrzana miała zniesioną zdolność rozpoznania znaczenia tego czynu i pokierowania swoim postępowaniem w rozumieniu art. 31 § 1 kk. Tym samym oznacza to, że Elżbieta P. nie może ponosić odpowiedzialności karnej. W tej sytuacji postępowanie należy umorzyć na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk. – wyjaśnia prok. Bartłomiej Świderski.

Środek zapobiegawczy

Oprócz uznania podejrzanej za niepoczytalną, w swojej opinii biegli stwierdzili także, że w aktualnym stanie psychicznym istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez Elżbietę P. czynu zabronionego o wysokiej społecznej szkodliwości, związanego z jej chorobą psychiczną.

W ocenie Prokuratury okoliczności te uzasadniają orzeczenie w stosunku do Elżbiety P. środka zabezpieczającego w postaci internacji w szpitalu psychiatrycznym. Wniosek w tej sprawie został już złożony do Sądu.