69 osób z prokuratorskimi zarzutami

– Do chwili obecnej Prokurator Prokuratury Okręgowej w Siedlcach w przedmiotowej sprawie 69 osobom zarzucił, że – będąc w czasie wyborów na Prezydenta RP funkcjonariuszami publicznymi zobowiązanymi do przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz czuwania w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego – nieumyślne nie dopełnili swoich obowiązków w ten sposób, że nierzetelnie przeliczyli głosy ważne i nieważne w drugiej turze wyborów Prezydenta RP oraz nierzetelnie sporządzili protokoły głosowania, czym wyrządzili istotną szkodę interesu publicznego w zakresie prawidłowości wyborów oraz wyrządzili istotną szkodę interesu prywatnego poszczególnych kandydatów na Prezydenta RP, tj. o czyn z art. 231 § 3 kk. 40 podejrzanych przyznało się do popełnienia zarzuconych im czynów i złożyli wyjaśnienia. Dotychczas zarzuty otrzymali członkowie 11 komisji wyborczych. – poinformował nas prok. Bartłomiej Świderski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Komisje wyborcze, o których mowa, znajdują się w różnych miejscowościach. Są to:

OKW nr 4 w Stoczku (węgrowskim) z siedzibą w Zespole Oświatowym w Stoczku, ul. Armii Krajowej 1,

OKW Nr 1 w Staninie,

OKW Nr 13 w Mińsku Mazowieckim,

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 z siedzibą w Urzędzie Miejskim (sala konferencyjna) w Bychawie,

Obwodowa Komisja Wyborczej nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Magnuszewie,

Obwodowa Komisja Wyborczej Nr 13 w Radomiu,

Obwodowa Komisja Wyborczej Nr 80 w Lublinie,

OKW Nr 2 w Łaskarzewie,

OKW Nr 2 - Stoczek Łukowski (Zespół Oświatowy),

OKW Nr 2 - Poturzyn,

OKW nr 9 - Osiedlowy Dom Kultury w Łęcznej, ul. Górnicza 12, 21-010 Łęczna.

– Wobec sześciu członków OKW nr 4 w Stoczku z siedzibą w Zespole Oświatowym w Stoczku został skierowany do Sądu Rejonowego w Węgrowie akt oskarżenia. Natomiast wobec trzech kolejnych członków OKW nr 4 w Stoczku z siedzibą w Zespole Oświatowym w Stoczku został skierowany do Sądu Rejonowego w Węgrowie wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. – informuje prok. Bartłomiej Świderski.

Co grozi podejrzanym?

Czyn zarzucony podejrzanym zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Warto dodać, że obecnie Prokuratura Okręgowa w Siedlcach realizuje dalsze czynności procesowe w tej sprawie, w tym sukcesywnie wzywa i przesłuchuje kolejnych członków komisji, wobec których zebrano materiał uzasadniający przedstawienie zarzutów.

Okoliczności sprawy

Ze zgromadzonego dotychczas przez śledczych materiału dowodowego wynika, że w ustalonych obwodowych komisjach wyborczych w ostatnich wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, osoby pełniące w nich funkcje przewodniczących oraz ich zastępcy, a także członkowie tych komisji i będąc z tego tytułu funkcjonariuszami publicznymi zobowiązanymi do przeprowadzenia głosowania i czuwania w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego, nieumyślnie nie dopełnili tego obowiązku w ten sposób, że:

nierzetelnie przeliczyli głosy oddane przez obywateli,

nierzetelnie ustalili wyniki wyborów w poszczególnych obwodach,

nierzetelnie sporządzili oficjalne protokoły z głosowania w obwodzie.

Wyrządzili w ten sposób istotną szkodę interesu publicznego w zakresie prawidłowości wyborów, która jest fundamentem funkcjonowania demokratycznego państwa oraz istotną szkodę interesu prywatnego poszczególnych kandydatów na Prezydenta RP, tj. Karola Tadeusza Nawrockiego bądź Rafała Kazimierza Trzaskowskiego – poprzez zniekształcenie wyniku wyborczego tych kandydatów.