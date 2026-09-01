13-letnia Ukrainka została zaatakowana w centrum Siedlec! Pijana 41-letnia Polka zastosowała słowną i fizyczną przemoc wobec dziewczynki

„Szanowni Państwo, zwracam się jako matka 13-letniej dziewczynki z Ukrainy z prośbą o zainteresowanie się sprawą brutalnego ataku na moje dziecko, do którego doszło w centrum miasta. Moja córka padła ofiarą przemocy, a podczas zdarzenia została również poniżona z powodu swojego ukraińskiego pochodzenia. Jej godność została naruszona, a całe wydarzenie pozostawiło głębokie konsekwencje dla jej poczucia bezpieczeństwa i zdrowia psychicznego. Proszę o rzetelne nagłośnienie tej sprawy oraz przedstawianie wyłącznie sprawdzonych informacji. Liczę na to, że pełne wyjaśnienie wszystkich okoliczności pozwoli ustalić, czy motywem ataku była również niechęć wobec jej narodowości. Nie proszę o żadne szczególne traktowanie. Oczekuję jedynie sprawiedliwości, skutecznego działania odpowiednich służb i ochrony każdego dziecka przed przemocą i dyskryminacją. Mam nadzieję, że nagłośnienie tej sprawy przyczyni się nie tylko do wyjaśnienia tego, co spotkało moją córkę, ale także do zwiększenia świadomości społecznej i zapobiegania podobnym zdarzeniom w przyszłości.” – napisała na Facebooku Halyna V., matka pokrzywdzonej 13-latki.

Autor: Halyna V./ Facebook

W swoim poście zaniepokojona kobieta oznaczyła również Przewodniczącego Rady Miasta Siedlce, Urząd Miasta Siedlce i Rzecznika Praw Dziecka, podkreślając w ten sposób, że sprawa jest poważna i zasługuje na uwagę władz miasta i odpowiednich służb.

Prokuratura Rejonowa w Siedlcach potwierdza, że faktycznie takie zdarzenie miało miejsce w centrum miasta, na Placu gen. Sikorskiego. Pochodząca z innej miejscowości 41-latka, prawdopodobnie znajdująca się pod wpływem alkoholu, zrobiła się agresywna i zaatakowała nastolatkę.

– 25 sierpnia w Siedlcach doszło do znieważenia 13-letniej obywatelki Ukrainy. Dotyczyło ono używania słów powszechnie uznanych za obelżywe wobec dziewczynki. Jeżeli chodzi o sprawczynię, doszło również do tego, że naruszyła ona nietykalność cielesną 13-latki. Ponadto znieważała ona też matkę dziewczynki słowami powszechnie uznanymi za obelżywe. I należy tutaj podkreślić, że to były przestępstwa motywowane przynależnością narodową pokrzywdzonych. – mówi Katarzyna Wąsak, Prokurator Rejonowy w Siedlcach.

Wobec podejrzanej o atak 41-latki wyciągnięto już konsekwencje. Odpowie za dyskryminację i obrażanie nastolatki z powodu jej pochodzenia.

– Sprawczyni zostały postawione zarzuty z artykułów 119 i 257 kodeksu karnego. To są przepisy, które dotyczą stosowania przemocy wobec innej osoby motywowane przynależnością narodową oraz znieważanie takiej osoby, które również wiąże się z przynależnością narodową pokrzywdzonego. – wyjaśnia Katarzyna Wąsak.

Wobec podejrzanej prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji oraz zakazał jej zbliżania się do pokrzywdzonych i kontaktowania się z nimi.