Siedlecka Policja zatrzymała trzech pijanych kierowców w ciągu trzech dni. Mieli na koncie także inne wykroczenia

Kierował w stanie nietrzeźwości i naruszył sądowy zakaz

– W dniu 28 sierpnia 2026 roku 31-letni mieszkaniec powiatu siedleckiego kierował pojazdem marki Mazda, będąc w stanie nietrzeźwości i mając 2,6 promila alkoholu w organizmie. Ponadto mężczyzna ten kierował pojazdem, nie stosując się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Siedlcach dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. – informuje podkom. Barbara Jastrzębska.

Wobec istnienia przesłanek do przeprowadzenia wobec kierującego trybu przyspieszonego, został on zatrzymany i osadzony w Pomieszczeniach Dla Osób Zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Nietrzeźwy i bez uprawnień kierował motorem

W sobotę 29 sierpnia 2026 roku w Siedlcach funkcjonariusze SPPP w Ostrołęce zatrzymali 31-letniego obywatela Kolumbii. Prowadził po pijanemu.

– Jadąc motocyklem, 31-letni Kolumbijczyk znajdował się w stanie nietrzeźwości i miał 1,1 promila alkoholu w organizmie. Ponadto kierował on pojazdem, nie posiadając do tego uprawnień oraz przewoził pasażera, nie posiadającego kasku ochronnego. Od mężczyzny zatrzymano środki pieniężne na poczet przyszłych kar, a następnie został osadzony w PDOZ KMP Siedlce. – mówi podkom. Jastrzębska.

Pijany kierowca stracił panowanie nad pojazdem

Ostatni z kierowców, którzy prowadzili będąc pod wpływem alkoholu, został zatrzymany w niedzielę, 30 sierpnia. Mężczyzna spowodował szkody na osiedlu Roskosz w Siedlcach.

– Przy ul. Romanówka 50-letni mieszkaniec Siedlec kierował w ruchu lądowym po drodze publicznej pojazdem, będąc w stanie nietrzeźwości, z wynikiem 2 promile alkoholu w organizmie. Ponadto stracił on panowanie nad pojazdem i uszkodził dwa zaparkowane auta. Kierującemu zatrzymano elektronicznie prawo jazdy. Pojazd przekazano osobie wskazanej. Po czynnościach mężczyzna został zwolniony. – opowiada podkom. Barbara Jastrzębska.

Postępowanie we wszystkich trzech sprawach prowadzi Komenda Miejska Policji w Siedlcach. Jednocześnie mundurowi apelują do kierowców o odpowiedzialne zachowanie w ruchu drogowym i niewsiadanie za kierownicę po spożyciu jakiegokolwiek napoju alkoholowego.