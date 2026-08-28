Wakacyjne remonty dróg w Siedlcach będą przedłużone. W kilku miejscach utrudnienia nie skończą się przed 1 września, ruszy też remont ul. Brzeskiej

Tunel pod wiaduktem garwolińskim będzie później

Jeżeli chodzi o wiadukt garwoliński, a właściwie powstający tam tunel ten dla rowerzystów, to zdaniem Naczelnika Wydziału Dróg Urzędu Miasta Siedlce opóźnienie w realizacji prac nie wynika tam z winy wykonawcy:

– Dużo rzeczy wymaga skorelowania, skoordynowania z koleją. Tam są zamknięcia nocne, wykonawca ma podczas tego zamknięcia raptem cztery godziny na wykonanie pewnych czynności, więc to jest wąskie gardło czasowe i ono powoduje problem z realizacją założonych prac. Na tę chwilę zakładamy, że tunel i ten pas ruchu wzdłuż tego tunelu będzie zamknięty mniej więcej do połowy października. W bardzo optymistycznej wersji – do końca września, ale nie chcielibyśmy tego obiecywać. – informuje naczelnik Sebastian Wojtaszek.

Przedłużą się roboty na ul. Świrskiego

Drugą problematyczną inwestycją jest budowa sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Świrskiego, realizowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach. Tam dopiero w trakcie prac okazało się, że będą potrzebne dodatkowe działania, przez które najprawdopodobniej wydłuży się czas prowadzenia robót.

– Tutaj tak naprawdę wykonawca dokłada wszelkich starań, żeby zrobić jak najwięcej w tym wąskim czasie, jednakże ze względu na odkrytą konstrukcję i zdiagnozowanie, że ta konstrukcja istniejąca jest w słabym stanie, zadecydowano o konieczności wzmocnienia jej i zrobienia dodatkowej podbudowy z kruszywa. Trzeba było to wykonać i wiadomo, że to się przełożyło finalnie na termin zakończenia prac. Od samego początku wiedzieliśmy, że jest taka opcja, że to się wydłuży. Z tego, co wiem, wykonawca zwrócił się do PWiK-u o wydłużenie terminu do 15 września i wydaje nam się, że ten termin na pewno będzie dotrzymany. – podkreśla Naczelnik.

Warto dodać, że mimo tych problemów roboty na ul. Świrskiego prowadzone są bardzo sprawnie. Ruszyły tam już prace związane z odbudową nawierzchni. Można to zobaczyć na zdjęciach w załączonej do artykułu galerii.

Co z przebudową ronda Starowiejska/Janowska?

Rondo w rejonie ulic Starowiejskiej i Janowskiej, w ciągu drogi wojewódzkiej 698, musiało zostać ponownie przebudowane. Inwestycja wykonana tam kilka lat temu nie spełniła oczekiwań urzędników i mieszkańców. Rondo zaczęło się „sypać”, więc wykonawca został zobligowany do kolejnej przebudowy ronda w ramach gwarancji. Nie będzie to jednak takie proste, jak początkowo zakładano.

– Tam jest problem z wbudowanym kruszywem. Czekamy na wyniki – na tę chwilę mamy takie jakby wstępne opracowanie, a czekamy na finalne. Jeśli to się rzeczywiście potwierdzi, będzie podpis laboranta, to będziemy po prostu odpowiednio reagować. Mamy swoje podejrzenia. Jeżeli się potwierdzą, to wykonawca najprawdopodobniej będzie musiał to kruszywo wymienić, ewentualnie wdrożyć jakiś program naprawczy innego typu. Jeżeli wyjdzie, że rzeczywiście jest wszystko w porządku, to mamy tak mniej więcej opóźnienie tygodniowe, może półtoratygodniowe. Natomiast jeżeli się nasze przewidywania potwierdzą, to tak naprawdę minimum pół miesiąca, czyli najwcześniej do ruchu rondo zostanie oddane 15 września dla aut osobowych, a dla ciężarówek to będzie 15 października. – wyjaśnia Sebastian Wojtaszek.

Remont nawierzchni na ul. Brzeskiej jeszcze w 2026 roku

Niestety, także na ul. Brzeskiej w Siedlcach kierowcy mogą spodziewać się utrudnień. Jeszcze w tym roku ma tam zostać wykonany remont nawierzchni. Podbudowa drogi nie będzie tam jednak wymieniana, więc roboty powinny przebiegać stosunkowo szybko. Będą polegały głównie na wykonaniu dwuwarstwowej asfaltowej nakładki, a w niektórych miejscach dodatkowo odtworzone mają zostać krawężniki.

Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie ruszą prace. Wcześniej miasto musi jeszcze ogłosić i rozstrzygnąć związany z tym przetarg. Docelowo wyremontowany będzie ok. kilometrowy odcinek drogi, od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego, czyli od pierwszych świateł na Brzeskiej w stronę Ujrzanowa, mniej więcej do sklepu Topaz. Wkład własny w inwestycję to ponad 2 mln zł, a na jej wykonanie miasto otrzymało właśnie dotację z rezerwy subwencji w kwocie 995 tys. zł.

– Ma być wydatkowany w całości ten pieniądz w tym roku, czyli inwestycja też musi fizycznie być skończona w 2026 roku, odebrana i puszczona do użytku. – informuje Kazimierz Paryła, skarbnik miasta.

Co z przebudową tzw. dróg wojskowych?

W Siedlcach prowadzonych jest latem wiele różnych zadań drogowych jednocześnie. Inne realizowane obecnie nie są na razie opóźnione, a prace przebiegają tam według planu. Wciąż powodują jednak utrudnienia. Największe można napotkać w rejonie tzw. dróg wojskowych, czyli na ulicach Okopowej i Pamięci Ofiar II Wojny Światowej. Roboty są tam dość intensywne.

– Na odcinkach ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej została już zbudowana podwójna warstwa podbudowy bitumicznej. Mniej więcej zakres brukarski został już zrealizowany wzdłuż tej ulicy. Przy Okopowej też tak naprawdę te prace brukarskie zostały zrobione. Tam zostało tylko tak jakby zostawione kruszywo na wierzchu pod ścieżkę rowerową, asfaltową i w to wpięcie do ul. Artyleryjskiej. Wydaje nam się, że lada moment wykonawca będzie realizował prace już stricte na samej Artyleryjskiej. Bo tu tak jakby się zakończy ten zakres możliwy do zrobienia, więc siłą rzeczy chcemy tak jakby na gotowe te dwa odcinki zrobić, po to, żeby w razie czego umożliwić objechanie tego przyszłego zamknięcia ul. Artyleryjskiej. Bo ona na pewno będzie całkowicie zamknięta. – zapowiada naczelnik Wojtaszek.

Na razie nie wiadomo, czy wykonawca zechce rozpocząć prace na ul. Artyleryjskiej jeszcze w tym roku, ponieważ na ich wykonanie nie zostałoby wiele czasu przed końcem sezonu robót drogowych. Prawdopodobnie najpierw zechce on wykonać chodniki itp., a z robotami związanymi z budową nowej nawierzchni ruszy dopiero w roku 2027, gdy tylko pozwoli na to pogoda.

Przebudowa zatok przy przystankach MPK na finiszu

W kilku punktach miasta prowadzone są też jeszcze roboty związane z przebudową zatok przy przystankach autobusowych, które muszą zostać utwardzone betonem. To konieczne, bo zakupione przez miasto autobusy elektryczne są znacznie cięższe od spalinowych. Te roboty przeciągają się w czasie, bo w każdym miejscu wymagają 30-dniowych przerw technologicznych, by beton dobrze wysechł. Większość tych robót dobiega już jednak końca.

– Pootwierane zostały zatoki przy Galerii Siedlce, przy ul. Wałowej, przy ul. Łomżyńskiej. Zostały tak naprawdę w ramach tego zadania jeszcze trzy zatoki na ul. Sokołowskiej i czwarta na tzw. pętli Sokołowska, przy Akademii Nauk Stosowanych Mazovia. Na to jeszcze jest przeznaczony dalszy czas, bo tam trzeba było uzyskać decyzję ZRID, a wykonawca jest w trakcie jej pozyskiwania. Jak tylko ją uzyska, to będzie wchodził też na tę ostatnią zatokę. – wyjaśnia Naczelnik Wydziału Dróg.

Na szczęście roboty przy budowie zatok autobusowych nie powodują w mieście dużych utrudnień dla kierowców. W ich rejonie warto jednak zwolnić i zachować ostrożność.