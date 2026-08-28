Dbajmy o bezpieczny powrót z wakacji! Mińscy policjanci apelują o rozwagę na drodze

Niestety, wakacje powoli dobiegają końca, a dla wielu osób oznacza to czas powrotów z letniego wypoczynku. Policjanci ostrzegają, że w związku z tym na drogach powiatu mińskiego i sąsiednich powiatów można spodziewać się zwiększonego natężenia ruchu i dodatkowych kontroli. Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, rozwagę i odpowiedzialne zachowanie za kierownicą.

Autor: Materiały Lubuskiej Policji/ Materiały prasowe