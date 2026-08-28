Dbajmy o bezpieczny powrót z wakacji! Mińscy policjanci apelują o rozwagę na drodze

W ostatnich dniach wakacji Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim prowadzą wzmożone działania na drogach powiatu, dbając o bezpieczeństwo osób powracających z wakacyjnych wyjazdów.
– Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, stosowanie się do ograniczeń prędkości, trzeźwość kierujących, prawidłowe wykonywanie manewrów oraz zachowanie wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego. – przypomina mł. asp. Paula Antolak, oficer prasowy mińskiej Policji.
Zasady bezpieczeństwa na drodze:
- Pamiętajmy, że bezpieczna podróż zaczyna się jeszcze przed uruchomieniem silnika. Przed wyruszeniem w drogę warto sprawdzić stan techniczny pojazdu, w szczególności oświetlenie, ogumienie oraz poziom płynów eksploatacyjnych. Należy również upewnić się, że wszyscy pasażerowie mają prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci przewożone są w odpowiednio dobranych urządzeniach przytrzymujących.
- Podczas podróży kierowcy powinni dostosować prędkość nie tylko do obowiązujących ograniczeń, ale przede wszystkim do warunków panujących na drodze, natężenia ruchu, pogody oraz własnych możliwości. Nie warto ryzykować i podejmować niebezpiecznych manewrów tylko po to, aby szybciej dotrzeć do celu. Szczególnej uwagi wymagają również przejścia dla pieszych, skrzyżowania oraz miejsca, w których mogą pojawić się rowerzyści i motocykliści.
- W przypadku dłuższej podróży należy pamiętać o regularnych przerwach. Zmęczenie i senność za kierownicą znacząco obniżają koncentrację i mogą prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. Jeżeli kierowca czuje znużenie, powinien zatrzymać się w bezpiecznym miejscu i odpocząć.
- Zabrania się prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu oraz pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu.
- Policja apeluje także o cierpliwość. Wzmożony ruch może powodować powstawanie zatorów i wydłużać czas przejazdu. Nerwowe zachowania, gwałtowne zmiany pasa ruchu czy wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych nie sprawią, że szybciej i bezpieczniej dotrzemy do domu.
– Pamiętajmy, że na drodze nie jesteśmy sami. Każda decyzja podjęta za kierownicą może mieć wpływ nie tylko na nasze bezpieczeństwo, ale również na życie i zdrowie innych osób. Niech powrót z wakacji będzie spokojnym zakończeniem letniego wypoczynku, a nie początkiem tragedii. Zadbajmy o siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Jedźmy odpowiedzialnie, przestrzegajmy przepisów i bezpiecznie wracajmy do swoich domów. – podsumowuje mł. asp. Paula Antolak.