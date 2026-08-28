Poetycko-muzyczna retro kawiarenka w Parku Aleksandria już 30 sierpnia. SGL „Witraż” zaprasza na spotkanie z piosenkami Mieczysława Fogga

Impreza poetycko-muzyczna „Pamiętam twoje oczy… – piosenki Mieczysława Fogga" to forma uczczenia „Roku Mieczysława Fogga na Mazowszu”. W malowniczej scenerii siedleckiego parku usłyszymy nieśmiertelne, przedwojenne szlagiery, które łączą pokolenia.

Sercem wydarzenia stanie się klimatyczna wysepka na stawie oraz otaczające ją alejki. Organizatorzy zapraszają do specjalnie zaaranżowanej kawiarenki „Cafe Fogg”, gdzie do wspólnego śpiewania, wspomnień i dobrej zabawy zachęcać będzie Wiktoria Sadowiak.

W programie wydarzenia znajdą się najpiękniejsze utwory z repertuaru artysty, w tym legendarne kompozycje, takie jak „Tango Milonga” czy „Nie kochać w taką noc”.

Klimatyczną oprawę muzyczną zapewnią:

Michał Sawicki – akordeon i wokal,

– akordeon i wokal, Kacper Jastrzębski – fortepian,

– fortepian, Patrycja Niedziółka, Agnieszka Skup, Jakub Soszyński – wokal

O wyjątkowy klimat słowny wydarzenia zadbają natomiast członkowie Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż”. Przygotowane przez nich tematyczne recytacje i dialogi przeniosą nas w czasie do epoki dwudziestolecia międzywojennego, przeplatając muzyczne występy głębokim literackim słowem.

Autor: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach/ Materiały prasowe

Warto spędzić ten letni, niedzielny wieczór przy dźwiękach ponadczasowej muzyki w jednym z najpiękniejszych miejsc w Siedlcach. Udział jest bezpłatny!

Impreza realizowana w ramach dofinansowania przez Miasto Siedlce.

Współorganizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Zadanie pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Źródło: inf. pras. MOK