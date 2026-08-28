Potańcówka na ludowo z kapelą zespołu Chodowiacy już 29 sierpnia w siedleckim Parku Aleksandria

– Po raz kolejny malowniczy Park Aleksandria rozbrzmi tradycyjnymi, energicznymi dźwiękami, a parkowe alejki wypełnią się tańcem, śpiewem i wspólną radością! Nasza plenerowa potańcówka to doskonała okazja, by oderwać się od codziennego zgiełku, zintegrować z mieszkańcami i poczuć niepowtarzalny klimat dawnych, tradycyjnych zabaw wiejskich i miejskich. Niezależnie od wieku i umiejętności tanecznych – każdy jest mile widziany! Na parkiecie pod gwiazdami liczy się przede wszystkim dobra zabawa i wspólna energia. – zapowiada Sebastian Gumiński z Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach.

O najwyższy poziom artystyczny i autentyczne brzmienie zadba niezrównana kapela Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz. Muzycy na żywo porwą uczestników do tańca przy skocznych dźwiękach tradycyjnej muzyki ludowej oraz popularnych melodii biesiadnych z różnych regionów Polski.

Warto przygotować wygodne buty, zabierać ze sobą świetny humor i bliskie osoby, by spędzić ostatnią sobotę wakacji 29 sierpnia aktywnie i z tradycją w Parku Aleksandria! Wstęp wolny!

Autor: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach/ Materiały prasowe

Współorganizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Zadanie pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Źródło: inf. pras. MOK