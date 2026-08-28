NoveKino Siedlce zaprasza 10 września na premierę filmu „100 dni: Misja Zeus” z transmisją prosto z Energylandii

– W czwartek 10 września przedpremierowo do obejrzenia film „100 dni: Misja Zeus”! Ale to nie koniec dobrych informacji! Przed filmem zostanie wyświetlona transmisja na żywo ze specjalnego wydarzenia prosto z Energylandii z udziałem wyjątkowych gości VIP, czerwonym dywanem i mnóstwem atrakcji! To wszystko do zobaczenia w czasie rzeczywistym na wielkim ekranie! – zapowiada Agnieszka Turyk, kierownik NoveKino Siedlce.

Autor: NoveKino Siedlce/ Materiały prasowe

𝗥𝗼𝘇𝗸ł𝗮𝗱 𝗷𝗮𝘇𝗱𝘆:

📅 10 września

⏰ 18:30 start streamingu z premiery w Energylandii

⏰ ok 19:30 start projekcji filmu

– Wpadajcie do nas, aby zobaczyć na własne oczy jedną z nielicznych premier kinowych organizowanych w formule, która wykracza poza klasyczny pokaz dla branży, mediów i zaproszonych gości. Wydarzenie w Energylandii połączy świat filmu, rozrywki i społeczności fanów Ekipy, tworząc premierę zaplanowaną nie tylko jako pokaz, ale jako pełne doświadczenie dla publiczności. – dodaje Agnieszka Turyk.

𝗞𝗿𝗼́𝘁𝗸𝗼 𝗼 𝗳𝗶𝗹𝗺𝗶𝗲:

👉 „100 DNI: Misja Zeus” to druga część kinowego hitu „100 dni do matury”. To historia o dorastaniu do wyzwań, presji nadążania za światem i potrzebie odnalezienia własnego miejsca wtedy, gdy wszystko wydaje się wymykać spod kontroli. Film łączy energię kina rozrywkowego z emocjonalną prawdą o młodych ludziach, którzy próbują udowodnić sobie i innym, że są gotowi na więcej — nawet jeśli sami nie mają jeszcze tej pewności.

Więcej: https://www.novekino.pl/kina/siedlce/film.php?id=20155