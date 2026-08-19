IX Charytatywny Paratriathlon Kraina Bugu w Janowie Podlaskim już 5 września

Nowa, pełna integracja – razem na starcie!

Tegoroczna edycja przechodzi wyjątkową transformację. Tradycyjne podziały ustępują miejsca jednej, wspólnej konkurencji drużynowej. Osoby pełnosprawne oraz z niepełnosprawnościami staną na starcie ramię w ramię, tworząc jeden zespół, który pokona trasę w jednym czasie. Zarejestruj swoją drużynę już dzisiaj: www.triathlonkrainabugu.pl

Na zawodników czeka wyzwanie podzielone na trzy etapy:

Pływanie / Kajak (10 km): Malowniczy spływ rzeką Bug.

Malowniczy spływ rzeką Bug. Rower (17 km): Trasa rowerowa prowadząca przez okoliczne gminy.

Trasa rowerowa prowadząca przez okoliczne gminy. Bieg (6 km): Etap biegowy wytyczony na uroczystym terenie Zamku w Janowie Podlaskim.

Wydarzenie dla całej rodziny i przyjaciół

Paratriathlon Kraina Bugu to nie tylko zmagania dorosłych sportowców, ale prawdziwy, rodzinny festiwal pełen pozytywnych emocji.

Z myślą o najmłodszych organizowane będą specjalne biegi z atrakcyjnymi nagrodami oraz warsztaty kreatywne.

Partnerzy z akademii AWF Biała Podlaska zadbają o zdrowie uczestników – na miejscu będzie można skorzystać z profesjonalnych masaży sportowych.

W namiocie sponsora wydarzenia będzie można dokonać pomiaru tkanki tłuszczowej oraz zbadać kluczowe parametry zdrowotne.

Stoisko Lubelskich Parków Krajobrazowych przygotuje gry i zabawy dla dzieci, przybliżając piękno i walory przyrodnicze regionu.

Na uczestników i kibiców czekać będzie pyszny grill, stoiska wystawców i sponsorów oraz wspaniała, sportowa atmosfera bez barier.

Autor: Grupa Arche/ Materiały prasowe

Prestiżowe patronaty i wsparcie sponsorów

Niezwykłą rangę wydarzenia podkreśla szerokie grono Patronów Honorowych oraz wsparcie Partnerów i Sponsorów.

Wydarzenie wspierają m.in.:

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Komitet Olimpijski oraz Polski Komitet Paralimpijski,

Wojewoda Lubelski, Wojewoda Podlaski oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,

Starostwa Powiatowe w Białej Podlaskiej i w Łosicach,

Prezydent Miasta Biała Podlaska, Gmina Janów Podlaski i Burmistrz Gminy Janów Podlaski, Gmina Biała Podlaska oraz Gmina Konstantynów,

Stadnina Koni Janów Podlaski oraz Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Puchary z serca i szczytny cel

Na uczestników czekają nie tylko sportowe emocje, ale i atrakcyjne wyróżnienia!

Nagroda Główna (I Miejsce): voucher o wartości 4 000 zł na pobyty w sieci Hotele Arche oraz wartościowe nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

voucher o wartości 4 000 zł na pobyty w sieci Hotele Arche oraz wartościowe nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. II i III Miejsce: Zespoły z drugiego i trzeciego stopnia podium otrzymają odpowiednio 2 000 zł oraz 1 000 zł na tych samych zasadach.

Zespoły z drugiego i trzeciego stopnia podium otrzymają odpowiednio 2 000 zł oraz 1 000 zł na tych samych zasadach. Wyróżnienia Indywidualne: W Paratriathlonie Kraina Bugu doceniany jest indywidualny trud – organizatorzy nagradzają zawodników za najlepsze wyniki w poszczególnych konkurencjach, z podziałem na kategorie osób pełnosprawnych oraz z niepełnosprawnościami.

Co ważne, pamiątkowe medale i statuetki wręczane na podium powstają ręcznie w pracowniach ceramicznych Fundacji Leny Grochowskiej.

Pomoc dla tych, którzy tego potrzebują

Cały dochód ze sprzedaży pakietów startowych oraz wsparcia sponsorskiego trafia bezpośrednio do Fundacji Leny Grochowskiej. Organizacja ta tworzy miejsca pracy oraz mieszkania chronione dla osób z niepełnosprawnościami, uchodźców oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Każdy starter na liście to realna pomoc i wsparcie!

Dołącz i współtwórz wydarzenie bez barier!

Źródło: inf. pras.