Edukacyjny dyżur telefoniczny w siedleckim oddziale ZUS dla dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów będzie trwał 7 i 9 października

– Infolinia skierowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, m.in. wiedzy o społeczeństwie, biznesu i zarządzania, doradztwa zawodowego, a także wychowawców klas ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dla uczniów. – wyjaśnia Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Podczas rozmowy z ekspertem będzie można dowiedzieć się na czym polegają projekty edukacyjne ZUS, w tym „Projekty z ZUS” (dla szkół podstawowych) oraz „Lekcje z ZUS” (dla szkół ponadpodstawowych).

– Koordynatorka ds. komunikacji społecznej i edukacji z oddziału ZUS w Siedlcach, Aleksandra Lewicka, wyjaśni procedurę zgłoszenia placówki do projektu, opowie jak otrzymać darmowe, profesjonalne materiały dydaktyczne (podręczniki, zeszyty ćwiczeń, multimedia), a także przypomni zasady przystąpienia do konkursów i olimpiady ZUS. Zachęcam do niezobowiązującego telefonu, by poznać korzyści dla szkoły i uczniów jakie daje współpraca z ZUS w ramach działań edukacyjnych. – dodaje Rzecznik.

Podczas zajęć z ZUS młodzi ludzie zyskują praktyczną wiedzę o systemie ubezpieczeń, prawach pracowniczych i obowiązkach przedsiębiorcy. Dodatkowo biorąc udział w konkursach ZUS otrzymuje nagrody, a na laureatów olimpiady dodatkowo czekają indeksy i punkty przy rekrutacji na studia.

Udział w projektach edukacyjnych jest całkowicie bezpłatny i stanowi doskonałe wsparcie realizacji programu szkolnego.

Celem projektów jest wykształcenie u młodych ludzi świadomości w zakresie ubezpieczeń społecznych. Każdy z projektów edukacyjnych ZUS dostosowany jest do wieku uczniów i metod, które są używane na danym etapie kształcenia. ZUS zapewnia bezpłatne materiały dydaktyczne oraz wsparcie merytoryczne dla nauczycieli. Zaprasza do kontaktu telefonicznego 7 i 9 października zarówno nauczycieli, jak i uczniów, w godz. 8:00-12:00, telefon: +25 640 16 63.

Źródło: inf. pras. ZUS